Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $295 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня знизився до $295,0 млн з $393,9 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 7 до 11 листопада він придбав $31,5 млн, що помітно більше звичайних обсягів купівлі в період війни ($7-8 млн), тоді як продав $326,5 млн порівняно з $410,2 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня ослабла приблизно на 0,2 грн – до близько 40,55 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу залишається вузьким.

У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ( $3,4 млрд).

Загалом з початку року до 11 листопада включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 210,8 млн та EUR111,0 млн, а продав $22 млрд 244,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 553,9 млн та EUR111,0 млн, а продаж – $19 млрд 474,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.