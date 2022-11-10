Нардепи пропонують призначати пенсії людям із окупованих територій незалежно від терміну їх звернення за пенсією
Група народних депутатів пропонує призначати пенсію за віком та інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де відбуваються бойові дії, з наступного дня досягнення ними пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від терміну звернення за пенсією.
Відповідний законопроєкт №8198 народні депутати зареєстрували у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт українського парламенту.
Законопроєкт, зокрема, пропонує внести нове положення до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, і протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія за віком та за інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де відбуваються бойові дії, призначається з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або, відповідно, встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від терміну звернення за пенсією.
Згідно із законопроєктом, перелік територій, на яких відбуваються (відбувалися) бойові дії, і тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації територій, визначається Кабінетом Міністрів.
Серед авторів законопроєкту нардепи Галина Третьякова, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу із фракції "Слуга народу" і Тарас Батенко із групи "За майбутнє".