Економіка

15:16 09.11.2022

Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

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Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі макрофінансової підтримки плюс для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни, яку проти країни веде Росія.

Відповідне рішення у середу у Брюсселі на пресконференції оголосив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Коментуючи це рішення, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у твіттері написала: "ЄС, як і раніше, солідарний з Україною. Ми пропонуємо пакет підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік, фінансуючи регулярними траншами, щоб допомогти відновити у короткостроковій перспективі та зміцнити інститути. Підготовка ґрунту для реконструкції України у її просуванні шляхом ЄС".

Домбровскіс повідомив, що згідно з цим рішенням Комісія пропонує створити новий інструмент – "макрофінансову допомогу плюс" фінансової підтримки Україні. "МФП плюс - це до EUR18 млрд позички на дуже пільгових довгострокових умовах, які виплачуватимуться регулярними платіжами з 2023 року", - пояснив він.

В Єврокомісії вважають, що ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому EUR1,5 млрд на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та Міжнародного валютного фонду, становлять від EUR3 млрд до EUR4 млрд на місяць. "Підтримка, запропонована ЄС, має бути підкріплена аналогічними зусиллями інших великих донорів, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік", - зазначили в ЄК.

Домбровскіс також повідомив, що відсотки покриватимуться державами-членами Європейського союзу. "Європа продовжуватиме робити все, що може, щоб підтримувати український народ. Ця нова допомога допоможе покрити українські потреби", - додав віцепрезидент.

У зв'язку з цим він висловив упевненість, що це рішення має бути ухвалено "дуже швидко". "Ми працюватимемо, щоб забезпечити схвалення у Раді до кінця року, і ми також працюватимемо над тим, щоб забезпечити перше виділення вже в січні", - пояснив Домбровскіс.

Віцепрезидент повідомив, що ця фінансова підтримка буде пов'язана із секторальними та інституційними реформами, зокрема тими, що пов'язані з боротьбою з корупцією та зміцненням верховенства права. "Паралельно ми працюємо над планом довгострокової реконструкції України. Ми маємо пам'ятати, що Україна – країна, яка перебуває у стані війни, і ми маємо бути гнучкими, фокусуючись на тому, що більш важливо і чого можливо досягти", - додав він.

Теги: #єврокомісія #макрофіндопомога

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