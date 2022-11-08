"Кернел" створив комітет зі сталого розвитку

Рада директорів агропромислової групи "Кернел" заснувала новий комітет зі сталого розвитку (Sustainability committee), що відповідатиме за визначення пріоритетів та реалізацію стратегічної діяльності холдингу в сфері кліматичних ризиків та можливостей, захисту довкілля, розвитку соціального та людського капіталу.

Як повідомляється на сайті "Кернелу", до складу комітету увійшли CEO холдингу Євген Осипов, незалежний директор Михайло Мішов та невиконавчий директор Дар’я Данильчук, секретарем комітету призначено менеджера із сталого розвитку групи компаній Марту Трофімову.

Комітет виконуватиме такі завдання: нагляд за дотриманням ефективності корпоративної функції сталого розвитку групи; консультування ради директорів щодо забезпечення впровадження принципів ESG (Environmental, Social, Governance – екологічні та соціальні фактори, а також фактори корпоративного управління), ключових трендів ESG, а також кліматичного корпоративного управління у сферах державної політики, законодавства та ринків капіталу; надання рекомендацій щодо нових бізнес-можливостей, пов’язаних із ESG та кліматичними повістками, на міжнародних ринках та стратегічних напрямках розвитку групи.

"Те, що відтепер окремий наглядовий орган у Раді директорів підтримуватиме розробку стратегії ESG, до якої входитимуть завдання та цілі кліматичного порядку денного, а також піклуватися про її реалізацію – ще один доказ нашої готовності не лише справлятися з викликами сьогодення, а й продовжувати інвестувати у майбутнє", - цитує "Кернел" свого CEO Осипова.

У холдингу також наголосили, що його сталий розвиток стосується ініціатив, пов’язаних із визначенням ролі у досягненні глобальних цілей сталого розвитку та цілей Паризької кліматичної угоди. Водночас компанія постійно вдосконалює системи внутрішнього обліку ESG-показників, працює над розбудовою системи управління кліматичними ризиками, покращує нефінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів тощо.

"Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Також компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

Агрохолдинг у 2021 фінансовому році (ФР липень-2020 – червень-2021), збільшив чистий прибуток у 4,3 раза порівняно з 2020 ФР – до $513 млн, його EBITDA зросла у 2,1 раза – до $929 млн, виторг – на 38%, до $5,65 млрд.