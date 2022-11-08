Порти "Великої Одеси" у вівторок-середу візьмуть під завантаження 14 суден "зернової ініціативи" - міністр інфраструктури

Чергові сім суден "зернової ініціативи" зайшли 7 листопада до портів України для завантаження 131 тис. тонн агропродукції, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Нарешті трафік судів розблоковано, і це чудові новини для світу, який чекає на українські продукти", - написав Кубраков на своїй сторінці в твіттері.

Він уточнив, що ще сім суден прибувають у порти у середу під навантаження 140 тис. тонн зерна.

Крім цього, за даними Спільного координаційного центру, ще 77 суден очікують на дозвіл на заходження в українські порти, а також 15 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморськ", Одеса та "Південний". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Після заяви Росії 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаку України на кораблі в Севастополі експорт загальмувався і здійснювався з перебоями: загалом близько 100 тис. тонн за тиждень, тоді як раніше такі обсяги відправлялися у середньому за день, а весь експорт з початку запуску зернового коридору досяг 10,1 млн тонн.

Про зняття перешкод було заявлено 2 листопада. Очікується, що темпи експорту відновляться.