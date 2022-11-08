Україна вже подала понад 40 заявок на участь у грантовій екологічній програмі ЄС LIFE з бюджетом понад EUR5 млрд - глава Мінприроди

Українські урядові та неурядові організації, наукові установи вже подали понад 40 заявок на участь у грантовій програмі Євросоюзу з відновлення довкілля LIFE з бюджетом понад EUR5 млрд, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Станом на сьогодні від України подано для участі у конкурсі програми ЄС LIFE понад 40 заявок. Але конкурсна програма ще триває до 16 листопада. Тому сподіваюся, що їх буде більше. Хоча на початку ми розраховували, що від України буде лише півтора десятка заявок", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому міністр додав, що Україна стала першою країною у тридцятирічній історії програми LIFE, яка отримала можливість брати участь у ній ще до повноцінного вступу до ЄС.

"Це дає змогу Україні залучати кошти на відновлення живої природи", - наголосив Стрілець.

За його словами, серед поданих заявок, зокрема, проєкти створення систем моніторингу стану довкілля, ревіталізації водних об'єктів України, будівництва гідроспоруд, що дасть змогу нашій країні вирішувати давно наявні екологічні проблеми.

"Зокрема, багато років усі говорили про транскордонну проблему мігруючого сміття річкою Тиса. Але не було навіть технологічного рішення", - пояснив Стрілець.

Він уточнив, що Держводагентство вже підготувало та подало заявку до LIFE для співфінансування.

"Вартість проєкту орієнтовно становить 350 млн грн, із яких лише 6% передбачається для фінансування Україною, а решта - європейськими партнерами", - зазначив Стрілець.

Мінприроди також представило проєкт із цифровізації адміністративних послуг у природоохоронній сфері та за іншими напрямами роботи на єдиному порталі "ЕкоСистема".

"Ми прагнемо, щоб міністерство продовжувало цифровізуватись, оскільки це і про оптимізацію кількості людей, які працюють над тими чи іншими послугами, і про нівелювання корупційних ризиків, і про повноту аналізу інформації про стан довкілля, і про можливість оперативного реагування та моделювання наслідків", - описав цілі міністерства його глава.

При цьому він звернув увагу на те, що конкурс із відбору заявок відбудеться на початку весни 2023 року, і висловив сподівання, що українські заявки розглядатимуть пріоритетно і буде відібрано більшу частину з них.

Усім охочим подати такі заявки до LIFE Стрілець порадив скористатися розміщеними на сайті міністерства записами семінарів, проведених фахівцями Єврокомісії одразу після того, як Україна приєдналася до програми, щоб уникнути помилок під час заповнення документів. При цьому він також порадив прискоритися із поданням заявок, оскільки час уже вичерпується.

"Для того, щоб підготувати Україну до якісної участі у програмі, представники Єврокомісії протягом декількох днів проводили семінари. Тепер їх відеозаписи на нашому сайті, за розділами. Ми здобули певний досвід та аналіз основних помилок під час подачі заявок за всі роки існування програми. Така допомога дуже важлива", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Україна та ЄС уклали 24 червня 2022 року угоду про приєднання до міжнародної екологічної програми LIFE, яка працює з 1992 року. Програма LIFE співфінансує понад 5500 проєктів із захисту довкілля в ЄС та за його межами. Бюджет програми на проєкти із захисту довкілля на 2021-2027 роки становить EUR5,43 млрд.

20 вересня Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі LIFE, що дає можливість Україні приєднатися до списку країн, для яких відкритий доступ до фінансування екологічно дружніх проєктів.

Програма LIFE підтримує державні органи, неурядові організації та приватні суб'єкти, особливо малі та середні підприємства, у переході до стійкої, енергоефективної, відновлюваної, кліматично нейтральної економіки, тим самим сприяючи її сталому розвитку.