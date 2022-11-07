Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Поточна енергетична ситуація в Україні не впливає на ефективність та стабільність роботи банків, а Нацбанк і банки мають відповідні протоколи на випадок серйозніших проблем, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Я не вважаю, що енергетична ситуація матиме якийсь критичний вплив, ми передбачили розвиток таких подій", - сказав він на пресбрифінгу у понеділок.

За його словами, на сьогодні створено системи резервного енергозабезпечення та відповідні запаси палива, це питання є пріоритетом для НБУ.

Також Пишний зазначив, що Нацбанк має відповідні протоколи поведінки у разі проблем і перебоїв з електроенергією.

"Запевняю вас, відпрацьовано вже досить багато різних сценаріїв розвитку подій, і у нас є чітке розуміння, як діяти і що робити: коли, з ким, у якій послідовності. Фактично щодо кожного можливого розвитку подій ситуація з енергетикою прогнозувалася, вона була врахована, ця ситуація у фокусі нашої уваги на сьогодні, я сподіваюся, ми спрацюємо як завжди ефективно та відповідально у цьому плані", - наголосив голова НБУ.

Пишний нагадав, що базовий сценарій НБУ, який ліг в основу ухвалення монетарного рішення, також враховує достатню кількість факторів, зокрема недоступність близько 40% критичної та енергетичної системи.