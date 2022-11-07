Економіка

15:31 07.11.2022

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

2 хв читати
Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

Відключення електроенергії в Києві та області, спричинені дефіцитом потужності через ураження ударами Росії електроенергетичних об'єктів, триватимуть до завершення ремонтів пошкоджених ліній електропередачі або збільшення генерації всередині регіону, вважає виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

"Ця ситуація триватиме доти, доки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію до Києва з інших регіонів України, або ж не будуть додані генерувальні потужності. І ті, й ті були пошкоджені внаслідок обстрілів минулого тижня і раніше", – сказав Сахарук в ефірі телеканалу "Київ" у понеділок.

За його словами, завершення ремонтів очікується найближчим часом, якщо не буде нових атак. "Скажімо так – орієнтовно протягом наступних двох тижнів", – уточнив Сахарук.

За даними директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, загалом в Україні військові РФ атакували понад 170 енергійних об'єктів. Щодо інфраструктури транспортування електроенергії, то її пошкодження, за його словами, становили близько 40%. Водночас він зазначив, що Україна активно відновлює енергосистему та здатна замінити до 60-70% обладнання зі своїх резервів, а також проводить переговори із міжнародними партнерами та виробниками щодо оперативного постачання високотехнологічного обладнання, виробництво якого вимагає тривалого терміну.

На брифінгу в Медіа-центрі в Києві в понеділок він пояснив, що в першу хвилю відновлення після ворожих атак, яка триває орієнтовно 12 годин, енергетики намагаються оперативно за резервними схемами заживити принаймні 50-60% споживачів. Друга хвиля відновлювальних робіт може тривати приблизно місяць, протягом якого енергетики мають перевстановити пошкоджене обладнання з резервів.

"Для того щоб в умовах відсутності нових атак повернути більш-менш звичний рівень комфорту, потрібно від трьох до п'яти тижнів", - сказав Харченко.

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 07.11.2022
ДТЕК за тиждень повернув світло 774 тис. абонентів у Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в столиці

ДТЕК за тиждень повернув світло 774 тис. абонентів у Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в столиці

16:58 07.11.2022
Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

15:52 06.11.2022
У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

10:35 05.11.2022
"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

"Укренерго" в суботу запроваджує графіки погодинних відключень у Києві і 7 областях

16:56 04.11.2022
Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

16:47 04.11.2022
Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

16:45 04.11.2022
G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

16:17 04.11.2022
Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

14:01 04.11.2022
У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

13:14 04.11.2022
Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Нова місія МВФ розпочнеться 11 листопада – голова НБУ

Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні

G7 створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

ОСТАННЄ

Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Нова місія МВФ розпочнеться 11 листопада – голова НБУ

Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні

НБУ дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами

Україна запровадила попереднє 31,37% мито на імпорт склотари з Білорусі

На транскордонну співпрацю Угорщини, Словаччини, Румунії та України ЄК виділяє EUR66 млн

Кабмін виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа"

У Єврораді сподіваються, що рішення виділяти Україні у 2023 році щомісяця EUR1,5 млрд може бути ухвалене на початку грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА