Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада, керуючись відповідними законами, ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств, повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"6 листопада відбулося відчуження активів… серед яких: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта", – сказав він на брифінгу у понеділок.

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє управління передано Міністерству оборони. Після завершення воєнного стану згідно з нормами законів ці активи можуть повернути власникам або (відбудеться) відповідне відшкодування їхньої вартості", - додав Данілов.