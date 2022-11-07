Економіка

13:52 07.11.2022

Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

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Підставою для рішення про націоналізацію "Укрнафти", "Укртатнафти", ЗТР, "Мотор Січі" й "Автокразу" став закон і наказ верховного головнокомандувача

Закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану" і виданий згідно з ним наказ верховного головнокомандувача ЗСУ від 6 листопада "Про рішення ставки верховного головнокомандувача ЗСУ від 5.11.2022" стали підставами для рішення НКЦПФР про порядок такого відчуження щодо акцій п'яти підприємств.

Згідно з копією рішення НКЦПФР від 6 листопада, яку має агентство "Інтерфакс-Україна", було також прийнято відповідні п'ять наказів командувача Cил логістики ЗСУ про примусове відчуження майна - акцій "Укрнафти", "Укртатнафти", "Запоріжтрансформатора", "Мотор Січі" й "Автокразу".

Відповідно до рішення НКЦПФР, керуючим рахунком у цінних паперах, на який відчужуються акції, буде Міноборони.

Комісія також зазначила, що операція з відчуження акцій має бути здійснена незважаючи на наявність інших обтяжень на обіг акцій.

Як повідомлялося, НКЦПФР рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій з примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Автокраз" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Крім того, НКЦПФР цього самого дня дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо акціонерів не більше п'яти і якщо їм належать 100% акцій, тоді як донедавна вона допускала лише проведення дистанційних зборів.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", міноритарний близько 42% - так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.

Обіг усіх акцій "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов'язаним із нею особам.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.

Теги: #націоналізація

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