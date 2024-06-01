Економіка

10:51 01.06.2024

Націоналізовано активи компанії, пов'язаної з російським букмекером, на суму понад 1,8 млрд грн

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Націоналізовано активи компанії, пов'язаної з російським букмекером, на суму понад 1,8 млрд грн

Міністерство юстиції України в судовому порядку стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн у ТОВ "Royal Pay Europe", яке пов'язують із російським букмекером "1xBet".

"За матеріалами Офісу генерального прокурора Міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн, що належать компанії-нерезиденту Латвійської Республіки, пов'язаній із країною-агресором", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в суботу.

Повідомляється, що під час досудового розслідування встановлено, що ця компанія має тісний зв'язок із російським букмекером "1xBet" та іншими суб'єктами, і до неї застосовано санкції.

"Джерелами походження коштів, що надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка, серед іншого, здійснює процесинг букмекерської діяльності на території держави-агресора, були перерахування з російських і білоруських фінансових установ", - зазначено в повідомленні.

Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред'явлення Міністерством юстиції України позову до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про націоналізацію майна цієї компанії.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, триває та здійснюється ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора (ст. 110-2 КК України).

Як уточнюється на фейсбук-сторінці ВАКС, 31 травня колегія суддів ВАКС частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до ТОВ "Royal Pay Europe" та застосувала до нього санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист прав людини і основоположних свобод". 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

У дохід держави ВАКС стягнув кошти в розмірі 53 млн грн, 54,316 тис. євро і $3,49 млн, а також цінні папери номінальною вартістю 1258735 тис. грн і 494158 тис. грн.

Теги: #націоналізація #букмекер #активи

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