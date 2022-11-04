Шмигаль про завдання нового голови "Нафтогазу": Нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перед новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Олексієм Чернишовим стоїть завдання нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії.

"Вітаємо з посадою новопризначеного голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова. Під час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки. Компанія тримає видобуток на стабільному рівні. У сховищах накопичено достатній обсяг газу для стабільного проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, перед новим керівником стоять важливі завдання: проходження опалювального сезону; управління ТЕЦ, які передані до управління "Нафтогазу"; накопичення газу протягом усього опалювального сезону; нарощування власного газовидобутку; забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи підприємства.

Зокрема, Шмигаль подякував Юрію Вітренку за його роботу на посаді голови правління "Нафтогазу".