Економіка

14:28 03.11.2022

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

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Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2023 рік", повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент ухвалив державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому", - написав Железняк у четвер у телеграмі.

За його словами, бюджет наступного року підтримали 295 народних депутатів, утрималися - 35, проти не проголосував ніхто.

Голоси розподілилися у такий спосіб: фракції "Слуга народу" - 211, "Голос" - 10, групи "Платформа "За життя і мир" - 18, "За майбутнє" - 15, "Довіра" - 16, "Відновлення України" - 15, позафракційні - 10.

Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу на підтримку держбюджету.

"Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений дефіцит у розмірі $38 млрд", - написав Железняк.

Як повідомлялося, парламентський бюджетний комітет позитивно оцінив доопрацювання урядом проєкту держбюджету України на 2023 рік, відзначив його погодження з Міжнародним валютним фондом та рекомендував Верховній Раді ухвалити його у другому читанні та в цілому. Відповідне рішення Комітет ухвалив на засіданні 2 листопада.

Бюджетний комітет пропонував збільшити видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради на 120 млн грн, на парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини - на 96,56 млн грн, на фінансування статутної діяльності політичних партій - на 519,39 млн грн, на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна - на 38,5 млн грн.

Крім того, пропонувалося додатково виділити 62,76 млн грн Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та 16,38 млн грн - Національному агентству питань запобігання корупції, все це - за рахунок скорочення Резервного фонду.

Бюджетний комітет нагадав, що у доопрацьованому до другого читання проєкті держбюджету доходи збільшено на 50,1 млрд грн (або на 3,9%), зокрема за загальним фондом - на 26,5 млрд грн; видатки - на 66,8 млрд грн (або на 2,7%), зокрема за загальним фондом - на 43,2 млрд грн.

Крім того, розширено дефіцит за загальним фондом на 16,7 млрд грн (або на 1,3%) за рахунок такого самого додаткового залучення зовнішнього фінансування - сумарно до 1 трлн 442,9 млрд грн. "Отже, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 20,6% прогнозного ВВП (збільшено на 0,6 процентного пункту порівняно із законопроєктом, поданим на І читання)", - зазначив комітет, наголошуючи на суттєвих ризиках недоотримання таких запозичень.

Як зазначили депутати, відповідно збільшено граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року до 6 трлн 422,7 млрд грн, що становить 102,3% прогнозного ВВП (+2,2 п. п. до законопроєкту, поданого на І читання).

Під час підготовки проєкту держбюджету на 2023 рік до другого читання було знижено прогнозне зростання ВВП до 3,2% із 4,6% та інфляції - до 28% із 30%. У результаті уточнений прогноз номінального ВВП становить 6 трлн 279,3 млрд грн замість 6 трлн 399 млрд грн.

"Водночас у пояснювальній записці до доопрацьованого законопроєкту зазначено, що оптимістичніші очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущень щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець 2023 року - 45,8/$1 (попередній прогноз - 50 грн/$1), причому середньорічне його значення залишається без змін (прогноз - 42,2 грн/$1)", - зазначив комітет.

Він додав, що збільшено прогноз коштів, що перераховуються НБУ, на 51,6 млрд грн і передбачено зарахування таких коштів по 50% до загального та спеціального фондів, тоді як у законопроєкті, поданому на І читання, - у повному обсязі до спеціального фонду. Таке зростання дало змогу додатково спрямувати 16,1 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, збільшеного до 35,5 млрд грн.

Серед основних змін до другого читання Комітет виділив збільшення видатків на пенсії на 38,9 млрд грн; виробництво і трансляцію телерадіопрограм для державних потреб - на 1,4 млрд грн; судову владу - на 1,3 млрд грн (зокрема Державній судовій адміністрації - на 1,1 млрд грн, Верховному Суду - на 245,4 млн грн, Вищій раді правосуддя - на 25,5 млн грн), а також збільшення трансфертів до місцевих бюджетів - на 2,519 млрд грн переважно на соцекономрозвиток.

Загалом доходи у доопрацьованому урядом до другого читання проєкті держбюджету-2023 становлять 1 трлн 329,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,1 млрд грн, видатки - 2 трлн 580,7 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 2 трлн 296,5 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 1 трлн 296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 124,6 млрд грн.

Прожитковий мінімум - 2589 грн, мінімальна заробітна плата - 6700 грн.

Теги: #бюджет #рада

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