Економіка

10:36 03.11.2022

Швейцарія виділить 100 млн франків на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України

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Швейцарія виділить 100 млн франків на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України

Федеральна рада Швейцарії на засіданні 2 листопада ухвалила план дій щодо пом'якшення наслідків зими для населення України. Зокрема, йдеться про виділення 100 млн швейцарських франків на проєкти з фінансування термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України, повідомляє пресслужба Ради.

"Близько 18 мільйонів людей в Україні - близько 40 відсотків населення - залежать від допомоги через війну. З настанням зими ця кількість може зрости до 24 мільйонів. Пошкоджено понад 30 відсотків енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цілеспрямованих нападів багато місць залишилося без доступу до питної води, а також було порушено електропостачання й телекомунікації. Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб упоратися з цією надзвичайною ситуацією", - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим Федеральною радою було ухвалено План дій щодо надання зимової допомоги для підтримки народу України на додаток до наявного гуманітарного проєкту Швейцарії в Україні, включаючи фінансування термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації. Зазначається, що Швейцарія також допомагає компанії "Укренерго" закуповувати джерела енергії та запчастини, бере участь у ремонті систем рейкових скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) та надає гуманітарну допомогу, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими (заміна вікон, забезпечення утеплення та живлення тощо). Також докладаються зусилля, щоб визначити, чи може Швейцарія поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.

Очікується, що Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямів діяльності.

Теги: #україна #енергетика #швейцарія

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