Нардеп вимагає від БЕБ ефективної боротьби з точками продажу нелегального тютюну та його виробниками

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") закликав Бюро економічної безпеки (БЕБ) України до більш результативної боротьби з точками роздрібного продажу нелегальних цигарок по всій країні, а також завершити розслідування для притягнення до відповідальності виробників та дистриб'юторів такої продукції.

Железняк написав у своєму телеграм-каналі в середу, що боротьба з тіньовим тютюновим ринком України важлива, оскільки нелегальна продукція на сьогодні становить рекордні за часи незалежності 21,9% ринку.

"За розрахунками Kantar, нелегальна продукція зараз становить рекордні 21,9% ринку. Для розуміння, до 2021 року цей показник ніколи не був більшим за 9%. 20% - це виключно внутрішній контрафакт. Навіть за часів Януковича був 8,5%. Це зараз виключно внутрішній контрафакт і лише цього року втрати бюджету від нелегальної продукції становили 20,6 млрд грн", - наголосив нардеп у повідомленні.

Як приклад, він навів випадок із закриттям 2 листопада співробітниками Національної поліції України кіоску з нелегальними сигаретами біля входу до метро "Дарниця" у Києві, фото з доказами незаконної роботи якого нардеп оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Нарешті точку закрито. Щоправда, зробила це Нацполіція, але хоч щось. Така собі ефективність, якщо для закриття однієї точки знадобилося засідання парламентського комітету і потім розбір польотів на "круглому" столі Американської торгової палати в Україні щодо ринку тютюну", - написав Железняк.

"Хотілося б побачити від БЕБ, як буде відпрацьовано цей та інші кейси. Головне з розслідуванням хто постачає та виробляє продукцію для цього кіоску та ще 100500 таких по всій країні", - констатував нардеп.

Як повідомлялося з посиланням на Європейську бізнес-асоціацію (ЄБА), представники українського бізнесу очікують від правоохоронної системи країни активних дій у боротьбі з тіньовими ринками, зокрема виробництвом нелегальних цигарок, і готові надавати допомогу правоохоронцям у встановленні збитків від нелегальної діяльності таких підприємств.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у жовтні повідомив, що правоохоронці з вересня проводять обшук на тютюновій фабриці United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако", Жовті Води Дніпропетровської обл.), яке підозрюється у нелегальному виробництві тютюнових виробів. Силовики вже встановили підозрюваних у скоєнні злочину та оцінили масштаби незаконної діяльності.

Згідно з дослідженням інституту "Kantar Україна" за вересень 2021 року, 62% тютюнових виробів, що нелегально реалізуються в Україні як експортна або Duty Free-продукція, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики та марковані як не призначені для продажу всередині країни. Частка інших невстановлених виробників у цьому сегменті становить 20%, ТОВ "Юнайтед Табако" – 15%.

Найбільш поширеними марками цієї групи нелегальної продукції є маркування як Duty Free бренд Compliment –з часткою 47%, а також призначені для експорту ТМ Marshall (13%), Marvel (10%), Urta (по 8%), що продаються в Україні. Jin Ling (6%).