Економіка

14:27 02.11.2022

Нардеп вимагає від БЕБ ефективної боротьби з точками продажу нелегального тютюну та його виробниками

3 хв читати
Нардеп вимагає від БЕБ ефективної боротьби з точками продажу нелегального тютюну та його виробниками

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") закликав Бюро економічної безпеки (БЕБ) України до більш результативної боротьби з точками роздрібного продажу нелегальних цигарок по всій країні, а також завершити розслідування для притягнення до відповідальності виробників та дистриб'юторів такої продукції.

Железняк написав у своєму телеграм-каналі в середу, що боротьба з тіньовим тютюновим ринком України важлива, оскільки нелегальна продукція на сьогодні становить рекордні за часи незалежності 21,9% ринку.

"За розрахунками Kantar, нелегальна продукція зараз становить рекордні 21,9% ринку. Для розуміння, до 2021 року цей показник ніколи не був більшим за 9%. 20% - це виключно внутрішній контрафакт. Навіть за часів Януковича був 8,5%. Це зараз виключно внутрішній контрафакт і лише цього року втрати бюджету від нелегальної продукції становили 20,6 млрд грн", - наголосив нардеп у повідомленні.

Як приклад, він навів випадок із закриттям 2 листопада співробітниками Національної поліції України кіоску з нелегальними сигаретами біля входу до метро "Дарниця" у Києві, фото з доказами незаконної роботи якого нардеп оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Нарешті точку закрито. Щоправда, зробила це Нацполіція, але хоч щось. Така собі ефективність, якщо для закриття однієї точки знадобилося засідання парламентського комітету і потім розбір польотів на "круглому" столі Американської торгової палати в Україні щодо ринку тютюну", - написав Железняк.

"Хотілося б побачити від БЕБ, як буде відпрацьовано цей та інші кейси. Головне з розслідуванням хто постачає та виробляє продукцію для цього кіоску та ще 100500 таких по всій країні", - констатував нардеп.

Як повідомлялося з посиланням на Європейську бізнес-асоціацію (ЄБА), представники українського бізнесу очікують від правоохоронної системи країни активних дій у боротьбі з тіньовими ринками, зокрема виробництвом нелегальних цигарок, і готові надавати допомогу правоохоронцям у встановленні збитків від нелегальної діяльності таких підприємств.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у жовтні повідомив, що правоохоронці з вересня проводять обшук на тютюновій фабриці United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако", Жовті Води Дніпропетровської обл.), яке підозрюється у нелегальному виробництві тютюнових виробів. Силовики вже встановили підозрюваних у скоєнні злочину та оцінили масштаби незаконної діяльності.

Згідно з дослідженням інституту "Kantar Україна" за вересень 2021 року, 62% тютюнових виробів, що нелегально реалізуються в Україні як експортна або Duty Free-продукція, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики та марковані як не призначені для продажу всередині країни. Частка інших невстановлених виробників у цьому сегменті становить 20%, ТОВ "Юнайтед Табако" – 15%.

Найбільш поширеними марками цієї групи нелегальної продукції є маркування як Duty Free бренд Compliment –з часткою 47%, а також призначені для експорту ТМ Marshall (13%), Marvel (10%), Urta (по 8%), що продаються в Україні. Jin Ling (6%).

Теги: #нелегальная_продажа #железняк #табачники #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 02.11.2022
Колишнього нардепа, нині псевдоголову Херсонської області Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків – БЕБ

Колишнього нардепа, нині псевдоголову Херсонської області Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків – БЕБ

20:40 21.10.2022
Голова профільного комітету Ради Гетманцев заявляє про необхідність перезавантаження БЕБ

Голова профільного комітету Ради Гетманцев заявляє про необхідність перезавантаження БЕБ

07:12 20.10.2022
БЕБ вилучило 2,5 тис. пляшок контрафактного алкоголю та лінію з його розливу

БЕБ вилучило 2,5 тис. пляшок контрафактного алкоголю та лінію з його розливу

14:24 13.10.2022
БЕБ через два місяці після обшуків вручило підозру директору одеського тютюнового виробника у підробці мільйона акцизних марок

БЕБ через два місяці після обшуків вручило підозру директору одеського тютюнового виробника у підробці мільйона акцизних марок

18:04 29.09.2022
БЕБ передало ЗСУ понад 2 млн пачок конфіскованих цигарок

БЕБ передало ЗСУ понад 2 млн пачок конфіскованих цигарок

17:03 27.09.2022
БЕБ рекомендує включити до списку санкцій 23 пов'язаних із РФ і РБ юросіб з активами понад мільярд грн

БЕБ рекомендує включити до списку санкцій 23 пов'язаних із РФ і РБ юросіб з активами понад мільярд грн

13:48 18.09.2022
Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

12:24 07.09.2022
Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

17:13 06.09.2022
Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про нібито ухилення ним від сплати податків

Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про нібито ухилення ним від сплати податків

16:14 05.09.2022
Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

ОСТАННЄ

Частка нелегальних цигарок в Україні в серпні зросла до рекордних за часи незалежності 21,9%

McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

"Запоріжсталь" розробила план зниження споживання покупної е/е

Мінагрополітики та галузь птахівництва домовилися спільно працювати над стабілізацією цін на яйця

Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару після переведення двох блоків у стан гарячого зупину

"Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку

monobank повідомляє про помилку роботи програми під час переказу коштів

Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" буде модернізовано під житло для ВПО

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА