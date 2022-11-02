Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" буде модернізовано під житло для ВПО

Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" (Львівська обл.) буде модернізовано під житло для вимушено переміщених осіб (ВПО), pro bono консультантом Трускавецької міської громади за цим проєктом виступає юридична фірма Integrites, повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі юрфірми.

"У межах проєкту планується модернізувати під будинки із загальними приміщеннями (їдальні, соціальні центри) будівлі санаторіїв "Рубін" та "Янтар" загальною площею орієнтовно 32 тис. кв. м, розташовані в центральній частині міста Трускавця. Вони були законсервовані на початку російської агресії у 2014-2015 роках", - сказав агентству партнер Integrites Олег Загнітко.

За його словами, у результаті від 1,6 тис. до 3 тис. осіб. - і сім'ї, і самотні особи – отримають житло.

Проєкт пропонується реалізувати на основі державно-приватного партнерства (ДПП) із метою інтеграції ВПО в економіку субрегіону. Integrites із липня 2022-го консультує місто щодо фінансової та управлінської структури ДПП.

"Ми як фірма представляємо публічного партнера – місто, яке вирішує свої проблеми: хоче ревіталізувати ділянку в центрі та інтегрувати ВПО. Хто б не був власником або керуючим майна, для міської громади залишатиметься проблемою його відмирання, ерозія соціальної тканини громади та криміналізація мікрорайону – і залишатиметься стільки, скільки пустуватиме нерухомість", - пояснив Загнітко.

Наразі Integrites опікується юридичним та фінансовим структуруванням із метою перепланування та перепрофілювання декількох будівель у центрі міста. Це дасть змогу швидко ревіталізувати мікрорайон у курортному субрегіоні із залученням низки ресурсних джерел.

Проєкт у Трускавці є частиною Rehousing Ukraine Initiative (Ініціативи житлового забезпечення України). ІЖУ – це партнерство Інституту доступного житла (Affordable Housing Institute) – неприбуткової організації, зареєстрованої в США, та Integrites із залученням за потреби індивідуальних та інституційних фахівців. Команда ІЖУ допомагає Україні відновитися після російського вторгнення та розглядає житло загалом і тимчасове житло для ВПО, зокрема як ключ до швидкого, сильного та сучасного відновлення.

"Для нас велика честь працювати з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським над реалізацією його бачення перепрофілювання законсервованого готелю в житло для ВПО. Ми розглядаємо це не лише як термінове рішення для Трускавця, а й як прототип чи пілотний проєкт для подальшого масштабування аналогічних переобладнань у всій Україні", - прокоментував виконавчий директор Інституту доступного житла (США), співзасновник ІЖУ Девід Сміт.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2022 року на майно "Трускавецькурорту" було накладено арешт у межах кримінального провадження щодо відчуження майна об'єктів нерухомості, які перебували в управлінні Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур".

"Як ми бачимо з мотиваційної частини постанови (суду – ІФ-У), об'єкти можуть повернутися у державну власність під керівництвом Федерації профспілок. У цьому випадку здійснення ДПП може спроститися, але проведення конкурсу на відбір приватного партнера, найімовірніше, потребуватиме більшого часу на підготовку", – прокоментував ситуацію Загнітко.

Він додав, що на цьому етапі майно перебуватиме у віданні АРМА, проте це буде своєрідним ДПП, оскільки управління нерухомим майном із боку агентства має здійснюватися "на умовах ефективності, а також збереження (за можливості – збільшення)… економічної вартості" нерухомого майна, згідно зі ст. 21(3) закону про АРМА.

До структури ПрАТ "Трускавецькурорт" входять санаторії "Весна", "Кристал", "Алмаз", "Янтар", "Рубін", "Берізка" (усі – Трускавець). Кінцевий бенефіціар – Павло Якубенко. Зареєстрований капітал ПрАТ становить 174,8 млн грн.

За даними підприємства за 2019 рік, його чистий прибуток становив 91,9 млн грн.