Економіка

22:06 01.11.2022

Зміна голови "Нафтогазу" не вплине на забезпечення ресурсом ні промисловості, ні населення

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Зміна голови "Нафтогазу" не вплине на забезпечення ресурсом ні промисловості, ні населення

Звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка не вплине на забезпечення ресурсом споживачів, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Не потрібно прив'язувати питання забезпечення газом із конкретною людиною. Система працює. Був один менеджер, тепер стане інший менеджер. Це не вплине на забезпечення газом ні населення, ні промисловості", – сказав Галущенко під час спільної з енергетичним єврокомісаром Кадрі Сімсон пресконференції у Києві у вівторок.

За його словами, перед новим керівником компанії буде поставлено завдання вирішити питання управління обласними енергорозподільчими компаніями, підвищення видобутку газу та залучення фінансових ресурсів для закупівлі газу.

"Є незмінне завдання – це стабільна робота. Але є нове коло завдань, якщо ми говоримо конкретно про "Нафтогаз". Це вирішити питання з облгазами, які сьогодні передані в управління. Тут є багато речей, які потрібно доробити. Крім того, безумовно, це видобуток газу. На сьогодні ми бачимо, що є можливість його збільшувати навіть за умов війни. І, звісно, це питання фінансових ресурсів компанії – залучення коштів", – пояснив міністр.

Щодо можливих інших кадрових змін в енергетиці, він зазначив, що "важко прогнозувати, хто завтра може написати заяву".

Як повідомлялося, 1 листопада Кабінет міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", задовольнивши його заяву. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, новим головою "Нафтогазу", найімовірніше, стане міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.

НАК "Нафтогаз України" 2 вересня зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" зі статутним капіталом 250 млн грн, основним видом діяльності якого зазначено розподіл газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика

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