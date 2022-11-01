ЄС збільшить підтримку енергетичного сектора України – єврокомісар

Європейський Союз готовий збільшити підтримку енергетичного сектора України, запевнила член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон під час перебування у Києві.

"Я стала свідком масштабів руйнувань в Україні на власні очі та докладаю всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги. Це повинно виходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів та приватних донорів. Не можна гаяти часу", - написала вона у "твіттері" .

Сімсон зазначила, що цілеспрямована атака енергетичного сектора України з боку Росії – це жорстока та нелюдська тактика, спрямована на заподіяння людських страждань мірою наближення зими.