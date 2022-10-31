Італія через два роки отримає ще 2 регазифікаційні термінали, відмовиться від газу РФ

Італія через два роки побудує ще два регазифікаційні термінали і позбавиться необхідності закуповувати російський газ, заявив Клаудіо Дескальці, голова найбільшої енергетичної компанії в республіці - Eni, під час конференції Adipec.

Він зазначив, що зараз три регазифікаційні термінали в Італії отримують 17 млрд куб. м газу, але цього не вистачає, щоби замістити російський газ.

Наступного року країна планує замістити 80% газу РФ, а взимку 2024-2025 року – 100%. При цьому Італія не використовує американського ЗПГ.

Дескальці нагадав, що на конференції СОР26 пролунав заклик зупинити інвестиції в нафту та газ, внаслідок чого ціни на енергоресурси піднялися.

"Європа - слабка (з погляду енергобезпеки - ІФ), нам потрібна енергія. Ми - великий ринок, але без енергії. Прекрасна "Феррарі", але без бензину. Не знаю, чи це наша вина, але чиясь точно", – сказав Дескальці.