Економіка

15:18 31.10.2022

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

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Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Збереження Національним банком України (НБУ) облікової ставки на рівні 25% на засіданні комітету з монетарної політики (КМП) 19 жовтня підтримали 10 із 10 членів Комітету, повідомляється на сайті НБУ у понеділок.

"Враховуючи баланс ризиків, члени КМП втретє поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%. Учасники дискусії зазначили, що таке рішення враховує як близькість фактичної інфляції до прогнозованих показників та ринкові очікування за ставкою, так і все ще зміщений догори баланс інфляційних ризиків", – зазначається у релізі.

Згідно з повідомленням, учасники дискусії зазначили, що інфляція протягом останніх місяців була трохи нижчою, ніж очікувалося, а економічна активність дещо вищою.

Вони вказали на те, що підтримка високого рівня облікової ставки потрібна для подальшого зростання привабливості гривневих активів та послаблення тиску на валютному ринку.

Члени КМП погодилися, що це допоможе і надалі зберігати керованість інфляційних очікувань та процесів та забезпечить уповільнення інфляції вже наступного року.

Кілька учасників зазначили, що інфляційний тиск вже демонструє перші ознаки стабілізації, зокрема, про це свідчить уповільнення зростання інфляційних очікувань більшості респондентів.

Водночас необхідно сприймати ці сигнали з обережністю, оскільки перехід війни у затяжну стадію, кволість курсових та інфляційних очікувань та інфляційний тиск посилюють ризик розвитку інфляційної спіралі.

Члени КПМ погодилися, що необхідно вводити нові заходи щодо захисту міжнародних резервів та посилення трансмісії.

Комітет також відзначив позитивний вплив від попередніх заходів щодо калібрування валютних обмежень, зокрема депозиту для купівлі валюти.

Крім того, члени КМП розглянули кілька варіантів продажу ОВДП із портфеля НБУ.

НБУ зазначив, що всі члени Комітету очікують, що для збереження макрофінансової стабільності НБУ ще тривалий час проводитиме відносно жорстку монетарну політику.

Теги: #нбу #облікова_ставка

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