"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкоджених російськими обстрілами об'єктів - радник прем'єра

НЕК "Укренерго" може отримати не тільки кредитні, а й грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку на усунення пошкоджень електромереж унаслідок обстрілів військами РФ енергоінфраструктури, повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Зараз "Укренерго" і ЄБРР працюють над новим проєктом, у рамках якого компанія має отримати кредит на EUR300 млн. Цільовим призначенням значної частини цих коштів буде відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Водночас зараз розглядається можливість того, щоб додатково надати певну суму вже у вигляді гранту. Деталі тут поки що не визначені, і до цього проєкту є можливість залучитися іншим донорам", – сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він додав, що Світовий банк також розглядає питання про надання "Укренерго" фінансової допомоги, розмір якої ще обговорюється.

Водночас, на думку радника прем'єра, це лише початок справжньої допомоги.

"Переконаний – коли світові лідери побачать своїми очима масштаби руйнувань, побачать, що це не казки, що це не можна відновити швидко власними силами, і це ставить під серйозну загрозу нормальне існування цілої держави всередині Європи, то допомога Україні суттєво посилиться", - аргументував він свою думку.

За його словами, руйнування, завдані росіянами енергоінфраструктурі України, нікого не залишать байдужими, адже своїм цинізмом вражають навіть фахівців.

Також він повідомив, що "Укренерго" нещодавно вже отримало від ЄБРР позику на EUR97 млн і уточнив, що частину цих коштів планується спрямувати на компенсацію диспетчерських обмежень виробникам зеленої електроенергії.

"Щоб тримати систему в балансі, повинні бути не тільки вимушені диспетчерські команди на обмеження, які призводять до недоотримання доходів "зеленими" виробниками, а й справедлива компенсація таких збитків, як і передбачено законодавством", – переконаний член наглядової ради НЕК.

Як повідомлялося, ЄБРР за результатами візиту його президента Оділь Рено-Бассо в Україну в жовтні розглядає виділення НЕК "Укренерго" додатково EUR300 млн позики на обладнання та поточну ліквідність, повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов.

Він уточнив, що рішення ще має бути затверджене Радою директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення безпрецедентна для міжнародної фінансової організації.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідно для відновлення пошкоджених енергомереж, і підтримку поточної ліквідності компанії.

"До кінця року ці кошти вже будуть обрані", – запевнив член ради директорів ЄБРР.

ЄБРР 26 серпня заявив, що надасть оператору системи передачі НЕК "Укренерго" EUR97, 3 млн на підтримку ліквідності в умовах військової агресії Росії, перепрофілювавши ці кошти з наданого в 2019 році кредиту в EUR1493 млн, зокрема, на модернізацію ключових елементів інфраструктури передачі електроенергії. Ще EUR50 млн були виділені раніше.