Економіка

13:45 29.10.2022

ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

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ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

Ще один український трейдер електроенергії - ТОВ "ЕРУ Трейдинг" - вийшов на здійснення тестових поставок електроенергії зі Словаччини, свідчить інформація на сайті мережі системних операторів Європи ENTSO-E.

Таким чином на сайті відображається поставка в Україну зі Словаччини по 5 МВт протягом 3 годин з 12:00 до 15:00 29 жовтня.

Згідно з результатами добового аукціону на цей день, по 5МВт на всі години доби забронювала компанія "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого і Дейла Перрі.

До цього, як повідомлялося, 27 жовтня Державний енергоенерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") здійснило першу тестову поставку зі Словаччини потужністю 1 МВт на 13.00.

Також на сайті ENTSO-E відображалася фізична поставка 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири дні бронював "Д.Трейдинг".

Починаючи з 16 жовтня, українські трейдери "Д.Трейдинг", держтрейдер "ЕКУ", "ЕРУ Трейдинг" почали бронювати різну потужність перетину зі Словаччини в певні дні.

Згідно з добовим аукціоном на 30 жовтня, до них приєдналося ТОВ "Некстрейд", вперше забронювало потужність перетину зі Словаччини по 10 МВт на 6 годин з 10.00 до 15.00.

Крім того, на цей день перетин забронював "Д.Трейдинг" – по 3 МВт на 4.00 і на 4.00 плюс (у зв'язку з переведенням годинників), 15 МВт на 9.00 і по 25 МВт на 6 годин з 10.00 до 15.00.

Теги: #електроенергія #словаччина #entso_e

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