Економіка

19:26 28.10.2022

Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

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Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня знизився у 2,7 разу - до $214,1 млн з $569,2 млн тижнем раніше і $604,6-608,5 млн у два попередні тижні.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 24 по 28 жовтня він придбав $13,5 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $227,6 млн порівняно з $576,4 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня істотно зміцнилася - майже на гривню, до близько 39,65 грн/$1, при цьому спред між курсами купівлі та продажу ще звузився.

"Можемо спостерігати, що на готівковому ринку гривня навіть зміцнюється, і її курс менше ніж на 10% відрізняється від офіційного, що є допустимим значенням", - повідомила днями в ефірі Національного телемарафону перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона наголосила, що Нацбанк не бачить реальних причин для подальшої девальвації, йому вдалося поповнити резерви завдяки зовнішній допомозі, а до кінця року очікується їх подальше збільшення до 26 млрд.

"Ринок завдяки спільним зусиллям та інструментам, впроваджуваним Нацбанком, у більш-менш збалансованому стані", - констатувала Рожкова.

Коментуючи стрибки інтервенцій в деякі дні, вона пояснила, що попит бізнесу на купівлю валюти досить стабільний і ритмічний, проте існують іще потреби Міноборони й інших держорганів, закупівля валюти під які не така ритмічна.

Від початку жовтня обсяг інтервенцій Нацбанку сягнув $2 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд в серпні та $1,2 млрд у липні й залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) і травні ($3,4 млрд).

Загалом від початку року по 28 жовтня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 162,9 млн і EUR111,0 млн, а продав $21 млрд 508,1 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема, від початку війни купівля валюти сягнула $2 млрд 506,0 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $18 млрд 737,9 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, згідно з даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше ніж на початок вересня. Водночас, за словами нового голови НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд, а за підсумками року Нацбанк очікує їх на рівні $26 млрд.

Теги: #нбу #інтервенції

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