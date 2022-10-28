Економіка

07:54 28.10.2022

НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

3 хв читати
НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

Зростання економіки України у разі затягування війни до середини 2024 року становитиме 1,9% у 2023 році та 2,5% у 2024 році, а валові міжнародні резерви у 2024 році впадуть до критичного рівня у $12,6 млрд, такий альтернативний сценарій макропрогнозу представив Національний банк України в інфляційному звіті на своєму сайті у ніч проти п'ятниці.

"У разі реалізації сценарію з тривалим збереженням високих ризиків безпеки перспективи відновлення економіки України наступного року суттєво погіршаться. Більш тривалий період пригніченого попиту, низької інвестиційної активності та логістичні обмеження будуть основними стримуючими факторами зростання ВВП. У таких умовах повноцінне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року", - зазначає Нацбанк.

Він уточнює, що зростання реального ВВП на рівні близько 2% очікується лише завдяки частковій адаптації бізнесу до війни та активній міжнародній фінансовій допомозі.

Його базовий сценарій передбачає завершення активної фази бойових дій у середині 2023 року та зростання ВВП наступного року на 4% (після падіння на 31,5% цього року) та на 5,2% - у 2024 році зі збільшенням резервів до кінця 2024 року до $27,4 млрд.

"НБУ не прогнозує перебіг військових подій, однак має робити різні припущення щодо них як визначального чинника впливу на економіку… Терміни перемоги у розв'язаній Росією повномасштабній війні стали основним фактором, що визначає стан та перспективи розвитку української економіки", – пояснює центробанк необхідність розробки альтернативного сценарію.

У ньому передбачається зниження інфляції з 30% цього року до 13,4% наступного року замість 20,8% у базовому через припущення, що підвищення тарифів на газ та опалення до 50% від паритету відбудеться лише у 2024 році. Внаслідок цього інфляція на 2024 рік в альтернативному сценарії оцінюється в 19,6% проти 9,4% у базовому.

Серед інших припущень альтернативного сценарію – повне відкриття морських портів на рік пізніше порівняно з базовим – лише з другої половини 2024 року, а також продовження відтоку населення з країни наступного року у розмірі 1,4 млн на додаток до 8 млн у цьому. Передбачається, що біженці почнуть повертатися лише 2024 року в невеликій кількості – 0,6 млн, тоді як базовий сценарій передбачає повернення 0,4 млн вже 2023 року та 2,5 млн – 2024 року.

"Більшість інших припущень, зокрема активна міжнародна фінансова допомога, наявність програми з МВФ, зберігаються і для зазначеного (альтернативного) сценарію", - уточнює НБУ.

В альтернативному сценарії експорт суттєво скоротиться, що посилить фінансові труднощі бізнесу, а в аграріїв знизиться мотивація до розширення діяльності, скоротяться ресурси для проведення посівних кампаній, що призведе до зменшення врожаю у 2023 та 2024 роках, зазначається у звіті.

"Фіскальна політика залишиться м'якою через необхідність забезпечувати витрати на потреби оборони та підтримку населення. Відповідно зросте потреба у нарощуванні дефіциту бюджету, що відстрочить терміни фіскальної консолідації та зумовить вищий рівень державного боргу", – додав Нацбанк.

Він зазначив, що роль міжнародної підтримки у фінансуванні дефіциту буде визначальною, що дозволить уникнути подальшої монетизації держборгу НБУ. Однак через значне нарощування боргового навантаження зросте потреба в поступовому переході до більш жорсткої фіскальної політики у післявоєнний період.

"Ризики макрофінансової дестабілізації для цього сценарію значно вищі, ніж для базового, тому проведення виваженої макроекономічної політики та підтримка від міжнародних партнерів будуть критично важливими", - наголосив Нацбанк.

 

 

Теги: #нбу #ввп #прогноз #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 28.10.2022
Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

06:57 28.10.2022
Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

19:16 27.10.2022
Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

13:19 27.10.2022
Найближчими днями в Україні майже не буде опадів, уночі та вранці туман, температура не зміниться

Найближчими днями в Україні майже не буде опадів, уночі та вранці туман, температура не зміниться

06:59 27.10.2022
Українські фахівці в енергетиці долають небачені в Європі загрози

Українські фахівці в енергетиці долають небачені в Європі загрози

06:58 27.10.2022
Будь-який український підрозділ може прискорити повернення наших воїнів із полону

Будь-який український підрозділ може прискорити повернення наших воїнів із полону

19:52 26.10.2022
Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

19:35 26.10.2022
GlobalLogic розробила План безперервності бізнесу та забезпечила офіси резервними мережевими каналами та підвозом пального

GlobalLogic розробила План безперервності бізнесу та забезпечила офіси резервними мережевими каналами та підвозом пального

17:09 26.10.2022
Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

16:28 26.10.2022
Авдіївський КХЗ "Метінвеста", що перебуває в холодній консервації, можна буде відновити через 8-10 місяців інтенсивних ремонтів – в.о. СЕО

Авдіївський КХЗ "Метінвеста", що перебуває в холодній консервації, можна буде відновити через 8-10 місяців інтенсивних ремонтів – в.о. СЕО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

Україна очікує EUR2,5 млрд макрофіндопомоги ЄС у листопаді та EUR0,5 млрд у грудні – глава Мінфіну

МВФ до визначеності з грошовою програмою для України пропонує підтримувати її через свій адмінфонд – директор-розпорядник

Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

ТЕС "ДТЕК" від початку війни отримали 17,6 млрд грн збитків, потребують підтримки для відновлення – CEO компанії

ОСТАННЄ

Світовий банк структурує перші проєкти для фінансування через Ukraine Recovery Trust Fund на початку грудня

"Нафтогаз" розраховує додатково видобувати близько 0,5 млн куб. м газу на добу на деокупованих територіях

Україна очікує EUR2,5 млрд макрофіндопомоги ЄС у листопаді та EUR0,5 млрд у грудні – глава Мінфіну

Держава може частково компенсувати витрати "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо забезпечення населення доступної е/е через дотації "ГарПоку" – радник прем'єра

"Метінвест" проводить переговори з Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

Дефіцит е/е у Києві через серйозні руйнування енергоінфраструктури області може становити 30% – YASNO

"Метінвест" не контролює "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча через окупацію, але продовжує продавати продукцію, що накопичилася, зі складів

Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

Найбільш проблемним є покриття дефіциту держбюджету України у І кв.-2023

США націлені на те, щоб самостійно забезпечувати себе ядерним паливом – міністр енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА