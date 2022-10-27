Економіка

20:14 27.10.2022

"Нафтогаз" розраховує додатково видобувати близько 0,5 млн куб. м газу на добу на деокупованих територіях

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"Нафтогаз" розраховує додатково видобувати близько 0,5 млн куб. м газу на добу на деокупованих територіях

НАК "Нафтогаз України", який активно відновлює видобуток на деокупованих територіях, розраховує отримувати з відновлених свердловин додатково 0,5 млн куб. м газу на добу, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Зараз "Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях. Ми розраховуємо, що в результаті повернення в експлуатацію свердловин та інших об'єктів газової інфраструктури Україна щодня додатково отримуватиме близько 500 тис. куб. м газу", - написав він у своєму фейсбуці в четвер.

Водночас він зазначив, що деякі повернуті Україні об'єкти вже вийшли на показники, які мали до лютого 2022 року, інші – ще під час підготовки до повноцінного функціонування.

Вітренко пояснив, що багато свердловин, інфраструктурних об'єктів та обладнання, що опинилися під контролем росіян або в зоні активних бойових дій, було пошкоджено, зруйновано або їхню діяльність довелося обмежити чи повністю зупинити.

"Україна повертає своє. І ми вдячні ЗСУ, які героїчно звільнили від окупантів значну частину Харківщини, а також працівникам "Укргазвидобування", які одразу після розмінування територій приступають до ремонтних робіт і запускають об'єкти в експлуатацію", – наголосив голова правління "Нафтогазу".

Водночас він зазначив, що компанія, розуміючи особливу важливість власного газу для України цього опалювального сезону, працює також над стабілізацією та збільшенням видобутку в інших регіонах України.

Як повідомлялося, раніше голова "Нафтогазу" зазначав, що компанія за результатами дев’яти місяців 2022 року скоротила видобуток лише на 2% на тлі скорочення цього показника у приватних компаній на 11%.

Водночас "Львівгазвидобування" розраховує на кінець 2022 року вийти на зростання видобутку орієнтовно на 2% порівняно з 2021 роком – 770 млн куб. м до 790 млн куб. м, у вересні зростання видобутку становило понад 4%.

Теги: #нафтогаз #енергетика

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