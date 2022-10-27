Економіка

15:35 27.10.2022

Україна очікує EUR2,5 млрд макрофіндопомоги ЄС у листопаді та EUR0,5 млрд у грудні – глава Мінфіну

3 хв читати
Україна очікує EUR2,5 млрд макрофіндопомоги ЄС у листопаді та EUR0,5 млрд у грудні – глава Мінфіну

Україна очікує надходження наступного траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу розміром EUR2,5 млрд у листопаді цього року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на EUR9 млрд, отримали EUR3 млрд. Наразі очікуємо EUR2,5 млрд у листопаді та EUR0,5 млрд – у грудні", – сказав глава Мінфіну.

За його словами, щодо ще 3 млрд євро тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

"Ми, звичайно, говоримо, що нам вони потрібні", - пояснив позицію України щодо зазначених останніх EUR3 млрд макрофіндопомоги Марченко.

Оновлені терміни надходження наступних траншів макрофіндопомоги ЄС – EUR2,5 млрд у листопаді та ще EUR0,5 млрд у грудні – підтвердив 26 жовтня генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман під час організованої Bruegel та ЦЕС дискусії.

За його словами, у Єврокомісії вже заплановано фінансування України на наступний рік згідно із заявленими президентом Урсулою фон дер Ляєн орієнтирами: по EUR1,5 млрд щомісяця та EUR18 млрд загалом на рік, що покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголосив Мінфін.

"Велика частина допомоги буде у вигляді кредитів. Існує думка, що грантова допомога краща. Однак слід наголосити, що ми розглядаємо кредити лише з дуже тривалим терміном погашення та тривалим пільговим періодом", — сказав Купман.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня-початку червня цього року попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на початку серпня виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, мають надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин – дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У результаті в середині жовтня надійшло лише EUR2 млрд, а віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у жовтні на зборах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ) повідомив, що необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році уряд оцінює у $3-4 млрд на місяць. У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки $5 млрд на місяць, проте наразі їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,7 млрд, а загалом з початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $24,1 млрд, з яких $10,5 млрд – грантові кошти, $1 млрд – на відновлення.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.

Крім цього, Шмигаль на конференції в Берліні цього тижня підтвердив необхідність залучення у 2022-2023 роках $17 млрд на екстрене відновлення.

Теги: #єс #макрофіндопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 26.10.2022
Обговорення Радою ЄС з енергетики пакета антикризових заходів прискорить спільну закупівлю газу

Обговорення Радою ЄС з енергетики пакета антикризових заходів прискорить спільну закупівлю газу

11:59 25.10.2022
Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

11:07 25.10.2022
Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

19:22 24.10.2022
Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

13:35 24.10.2022
Україна отримала дорожню карту для приєднання до системи Механізму цивільного захисту ЄС

Україна отримала дорожню карту для приєднання до системи Механізму цивільного захисту ЄС

07:17 24.10.2022
Єврокомісар із внутрішнього ринку висловив переконання, що ціни на енергоносії в ЄС знижуватимуться

Єврокомісар із внутрішнього ринку висловив переконання, що ціни на енергоносії в ЄС знижуватимуться

21:51 21.10.2022
Лідери країн ЄС обіцяють забезпечити стабільність роботи важливої інфраструктури

Лідери країн ЄС обіцяють забезпечити стабільність роботи важливої інфраструктури

19:50 21.10.2022
ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

19:40 21.10.2022
Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

17:33 21.10.2022
Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ до визначеності з грошовою програмою для України пропонує підтримувати її через свій адмінфонд – директор-розпорядник

Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

ТЕС "ДТЕК" від початку війни отримали 17,6 млрд грн збитків, потребують підтримки для відновлення – CEO компанії

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ОСТАННЄ

Держава може частково компенсувати витрати "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо забезпечення населення доступної е/е через дотації "ГарПоку" – радник прем'єра

"Метінвест" проводить переговори з Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

Дефіцит е/е у Києві через серйозні руйнування енергоінфраструктури області може становити 30% – YASNO

"Метінвест" не контролює "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча через окупацію, але продовжує продавати продукцію, що накопичилася, зі складів

Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

Найбільш проблемним є покриття дефіциту держбюджету України у І кв.-2023

США націлені на те, щоб самостійно забезпечувати себе ядерним паливом – міністр енергетики

Авдіївський КХЗ "Метінвеста", що перебуває в холодній консервації, можна буде відновити через 8-10 місяців інтенсивних ремонтів – в.о. СЕО

USAID надасть до 36,6 млн грн субгрантів на пілотні проєкти водокористувачів в Одеській та Черкаській областях

МВФ до визначеності з грошовою програмою для України пропонує підтримувати її через свій адмінфонд – директор-розпорядник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА