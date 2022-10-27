Держава може частково компенсувати витрати "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо забезпечення населення доступної е/е через дотації "ГарПоку" – радник прем'єра

Дія спецзобов'язань щодо забезпечення населення доступною електроенергією, термін яких спливає 31 жовтня, буде продовжено за участю НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укгрідроенерго", але, ймовірно, також буде передбачено часткову бюджетну підтримку та знижено фінансове навантаження на ці компанії для недопущення їхньої збиткової роботи внаслідок виконання ними ПСО, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що таке рішення розглядається, перш за все, з урахуванням того, що "Енергоатом", який є основним виконавцем ПСО, через суттєве зниження виробництва електроенергії внаслідок відключення окупованої Запорізької АЕС не може достатньо компенсувати різницю між ринковими цінами на електроенергію та тарифами для населення.

"Внаслідок суттєвого зниження обсягу товарної продукції, насамперед "Енергоатомом", йому досить важко ефективно виконувати ці спецзобов'язання, і для того, щоб балансувати економіку цих двох підприємств ("Енергоатома" та "Укргідроенерго" – ІФ-У), розглядається варіант часткової бюджетної компенсації для зниження навантаження на обидві компанії до економічно прийнятного рівня", – описав ситуацію Бойко.

За його словами, обсяг такої компенсації за поточний осінньо-зимовий період може становити до 10 млрд грн.

Водночас радник прем'єр-міністра пояснив, що в моделі ПСО компенсація буде спрямовуватися не виробникам, а безпосередньо ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"), яке фінансуватиме закупівлю постачальниками універсальних послуг (ПУУ) електроенергії на ринку для подальшого продажу населенню за фіксованими тарифами.

"Базу (е/е базового навантаження – ІФ-У) ПУУ купують в "Енергоатому" за фіксованою ціною, і в цій частині, на мій погляд, немає сенсу щось змінювати. Мабуть, це буде продовжено. Проте питання, де і за що докупити той ресурс, який не є базою. Ідея полягає в тому, щоб закупівля електроенергії в пікові години фінансувалася частково "Енергоатомом", частково - "Укргідроенерго" та частково - бюджетом в обсязі, який дозволить обом компаніям відпрацювати ПСО без збитків", – пояснив Бойко.

Він також звернув увагу на те, що законодавством передбачено бюджетну компенсацію для компаній, які виконують спецзобов'язання.

Натомість радник прем'єр-міністра висловив думку, що розширювати список учасників ПСО приватними компаніями недоцільно. (Раніше учасники ринку в неофіційних коментарях агентству розповідали про плани Міністерства енергетики покласти ПСО щодо забезпечення населення е/е на теплову генерацію, зокрема і ДТЕК – ІФ-У.)

"Розширити перелік учасників приватними компаніями видається і з політичного, і з технічного погляду вкрай ризиковано. З одного боку, є ризик невиконання такої ухвали через ймовірні судові оскарження, з іншого боку – це гарантована потреба у повній компенсації тих збитків, яких зазнають приватні компанії внаслідок участі у такому механізмі, як того вимагає закон", – пояснив Бойко.

За його словами, у випадку з держкомпаніями ситуація видається певною мірою простішою, тому що вони можуть почекати того періоду, коли держава зможе дозволити собі таку компенсацію. Водночас, рішення про часткову бюджетну компенсацію, яку заплановано ухвалити зараз, викликане необхідністю недопущення збиткової діяльності державної генерації, додав Бойко.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко на початку жовтня повідомляв про роботу над продовженням спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, термін яких спливає 31 жовтня. Це передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.

Галущенко зазначив, що опрацьовуються певні зміни до моделі ПСО, щоб, зокрема, мати можливість зберегти тарифи.

Побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Заборгованість "Енергоатому" перед "ГарПоком", через який у цій моделі ПСО відбувається компенсація різниці ринкової ціни е/е та тарифами для населення, на початок жовтня коливалася на рівні 20 млрд грн.