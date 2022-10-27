Економіка

14:27 27.10.2022

Дефіцит е/е у Києві через серйозні руйнування енергоінфраструктури області може становити 30% – YASNO

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Дефіцит е/е у Києві через серйозні руйнування енергоінфраструктури області може становити 30% – YASNO

Унаслідок серйозних руйнувань енергетичної інфраструктури Київської області, завданих російськими атаками в ніч на 27 жовтня, дефіцит потужності в столиці може становити майже третину, тому відключення світла будуть тривалішими і стосуватимуться більшої кількості споживачів, графіки відключень поки що неактуальні, повідомив постачальник електроенергії компанія YASNO.

"Сьогодні вночі російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області. Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%", – пояснила YASNO на своїй фейсбук-сторінці у четвер.

"Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто майже пів Києва може залишитися без світла", - описали ситуацію в компанії.

Там попередили, що оператори системи розподілу ("ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" – ЕР) обмежуватимуть споживання е/е за вказівками НЕК "Укренерго", щоб не допустити повного знеструмлення.

"На жаль, відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі неактуальні", - пояснили в компанії.

Споживачів закликали набратися терпіння, зберігати спокій та вимикати енергоємні прилади для допомоги енергетикам.

"Спеціальні служби вже працюють над відновленням роботи атакованих ворогом об’єктів", – запевнили у компанії.

Теги: #київ #дефіцит #електроенергiя

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