Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізовану процедуру виведення системного банку з ринку у разі втрати ним ліквідності під час війни, що передбачає його націоналізацію без докапіталізації з боку держави.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний закон №2643-IX "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану", що проходив у парламенті за №8069, надійшов до законодавчого органу за підписом глави держави у середу.

"Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру зарахування банку до категорії неплатоспроможних, однак не вимагатиме докапіталізації з боку держави: продаж банку за 1 грн відбуватиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день ухвалення НБУ відповідного рішення", – зазначено в інформаційній довідці до документа.

Закон надає державі в особі Міністерства фінансів право на пропозицію Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, а Фонд гарантування вкладів фізосіб продає такий банк державі за спецпроцедурою.

Крім зазначеного вище кроку, вона передбачає збереження розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, а також відмову від обміну грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії та формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями та визначення кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями.

"Замість обміну вкладів на акції з подальшим їх викупом державою запроваджується припинення зобов'язань банку перед контролерами та власниками суттєвої участі в такому банку, а також підсанкціонованими особами з подальшим зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку)", – пояснюється в інформаційній довідці.

Відповідно до неї, відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим лише після компенсації збитків державі України від Росії і виключно за рахунок таких коштів.

Національний банк України підтримав ухвалення закону, зазначивши, що він створив дієвий юридичний та невиборчий механізм для вирішення потенційно можливих в умовах війни кризових ситуацій із системно важливими банками із пріоритетом максимального забезпечення інтересів держави та клієнтів цих банків.

"З огляду на продовження Росії збройної агресії проти України та обумовлені цим потенційні ризики для фінансової системи, зміни, введені законом, надають інструмент для мінімізації таких ризиків, який можна застосувати у разі потреби", - наголосив заступник голови НБУ Ярослав Матузка, слова якого наведені на сайті НБУ.

Нацбанк нагадав, що зараз в Україні 14 системно важливих банків.

Лідер правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" в середині вересня заявив, що Альфа-Банк Україна потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

Водночас банк наголосив, що має достатній запас ліквідності, залишається операційно прибутковим, а робота з докапіталізації на $1 млрд із коштів акціонерів, що потрапили під санкції, викликана як можливою потребою в $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу в 2023 році так і бажанням мати ресурс для збільшення кредитування.