Українці за три тижні придбали через "Дію" військових облігацій на 70 млн грн

Українці від моменту запуску 3 жовтня можливості купівлі військових облігацій через застосунок "Дія" придбали їх 70 тис., чим забезпечили 70 млн грн на потреби ЗСУ, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

"Купуючи військові облігації у "Дії", ви не сплачуєте комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Допомагаєте підтримати економіку країни, а потім отримуєте до 16% гарантованого прибутку", - зазначив Федоров.

Через три дні після запуску цієї опції Федоров повідомив про купівлю облігацій на 25 млн грн.

На сьогодні для покупки доступні шість паперів: "Горлівка" із датою погашення 2 листопада цього року, "Мелітополь" - 11 січня, "Херсон" - 1 березня, "Маріуполь" - 21 червня, "Донецьк" - 27 вересня та "Крим" - 25 жовтня 2023 року.