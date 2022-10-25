Економіка

20:32 25.10.2022

Українці за три тижні придбали через "Дію" військових облігацій на 70 млн грн

1 хв читати
Українці за три тижні придбали через "Дію" військових облігацій на 70 млн грн

Українці від моменту запуску 3 жовтня можливості купівлі військових облігацій через застосунок "Дія" придбали їх 70 тис., чим забезпечили 70 млн грн на потреби ЗСУ, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

"Купуючи військові облігації у "Дії", ви не сплачуєте комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Допомагаєте підтримати економіку країни, а потім отримуєте до 16% гарантованого прибутку", - зазначив Федоров.

Через три дні після запуску цієї опції Федоров повідомив про купівлю облігацій на 25 млн грн.

На сьогодні для покупки доступні шість паперів: "Горлівка" із датою погашення 2 листопада цього року, "Мелітополь" - 11 січня, "Херсон" - 1 березня, "Маріуполь" - 21 червня, "Донецьк" - 27 вересня та "Крим" - 25 жовтня 2023 року.

 

 

Теги: #овдп #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 18.10.2022
Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

14:01 12.10.2022
Банківська система має достатньо ліквідності для роловера із ОВДП, питання - у ставках - заступник голови НБУ

Банківська система має достатньо ліквідності для роловера із ОВДП, питання - у ставках - заступник голови НБУ

11:38 12.10.2022
НБУ все ще в дискусії про можливе "розморожування" своїх ОВДП, розраховує на зближення позицій із Мінфіном - заступник голови Нацбанку

НБУ все ще в дискусії про можливе "розморожування" своїх ОВДП, розраховує на зближення позицій із Мінфіном - заступник голови Нацбанку

19:17 07.10.2022
Питання внутрішньої боргової політики має стати предметом відвертої дискусії за участю МВФ

Питання внутрішньої боргової політики має стати предметом відвертої дискусії за участю МВФ

17:38 03.10.2022
Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

16:14 02.10.2022
У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

05:56 17.09.2022
Кабмін погодив купівлю АРМА ОВДП ще на 300 млн грн

Кабмін погодив купівлю АРМА ОВДП ще на 300 млн грн

18:36 16.09.2022
Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

17:01 09.09.2022
У "Дії" стало можливим стати на облік для усиновлення дитини

У "Дії" стало можливим стати на облік для усиновлення дитини

11:41 31.08.2022
Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

ОСТАННЄ

Українці у вересні збільшили чисті витрати за кордоном до $1,5 млрд

Безробітним виплачуватимуть майже 7 тис. грн за суспільно корисну роботу – 1-й віцепрем'єр

Україна у вересні-2022 скоротила виплавку сталі у 5 разів до вересня-2021, посівши 32-ге місце в рейтингу Worldsteel

МХП почав надавати партнерам рефрижератори, щоб уникнути псування продуктів під час відключень електрики

Рішення РНБО про санкції на акціонерів банків створить додаткові правові підстави для оцінки НБУ ухвалених ними рішень

Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

Україні потрібно EUR4 млрд та резервне обладнання для проходження зими – Чернишов

Спростування: НБУ тимчасово позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

"Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА