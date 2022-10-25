ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту його президента Оділь Рено-Бассо в Україну розглядає виділення НЕК "Укренерго" додатково EUR300 млн позики на обладнання та поточну ліквідність, повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов.

"Одна з речей, яка вийшла з цього візиту, це рішення виділити "Укренерго" EUR300 млн аварійної позики протягом наступного місяця", – сказав Шевальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Міжнародної експертної конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Він уточнив, що рішення ще має затвердити рада директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.

"Це швидкість світла. Це рішення ухвалювалося в такому темпі, якого я не бачив за всі свої роки роботи в ЄБРР. Але ми знаємо клієнта, знаємо потреби, і ми хочемо це зробити. Знову ж таки EUR300 млн - це неабияка позика для одного клієнта з огляду на те, що EUR150 млн ми вже виділили раніше", – прокоментував Шевальов.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.

"До кінця року ці кошти вже буде вибрано", – запевнив член ради директорів ЄБРР.

Крім того, він повідомив, що паралельно банк продовжує роботу з виділення коштів НАК "Нафтогаз" на закупівлю газу.

"На жаль, із вибиранням тих EUR300 млн, які ще влітку було затверджено, виникла пауза, пов'язана з реструктуризацією нафтогазовських бондів, але воно вже почалося. Минулого тижня, якщо не помиляюся, перші EUR11 млн уже було вибрано", - зазначив банкір.

Водночас він наголосив, що ЄБРР виділить "Нафтогазу" додатково ще EUR200 млн.

"Чекаємо на норвезьку гарантію під цю позику, має бути завершено процедуру всередині норвезького уряду. Але максимум на початку листопада EUR200 млн буде затверджено", - пояснив Шевальов, додавши, що банк діє за схемою: "Нафтогаз" закуповує, банк проплачує кошти постачальнику.

Коментуючи нещодавній візит в Україну президента ЄББР, він звернув увагу, що це був перший візит глави міжнародної фінансової організації з початку війни, і назвав його надзвичайно важливим з огляду на такі масштабні удари по енергосистемі протягом останніх двох тижнів.

"Це для глави ЄБРР була принципова позиція, незважаючи на те, що її попереджали про небезпеку. Але вона була вражена сміливістю і стійкістю українців, особливо коли потрапила до понівеченого Ірпеня. Тут відбудовують, тут уже риночки працюють, тут діти грають. Вона була дуже вражена", - поділився Шевальов.

Як повідомлялося, ЄБРР у середині червня 2022 року повідомив про рішення виділити "Нафтогазу" EUR300 млн на закупівлю газу, з яких EUR50 млн мали бути виділені екстрено. ЄБРР гарантує 66% (EUR200 млн) загального обсягу кредиту, який також підкріплено державною гарантією України. Після початкового платежу EUR50 млн гарантії донорів покриють наступні EUR100 млн і 66% остаточних EUR150 млн.

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середині вересня повідомив, що завершення операції з відстрочення виплат за єврооблігаціями-2024 "Нафтогазу України", великим власником яких є ЄБРР, та оформлення Мінфіном необхідних документів дають змогу розраховувати на одержання коштів схваленого ще в червні кредиту ЄБРР на EUR300 млн найближчим часом. На початку жовтня кредит, за його словами, ще не було отримано.

ЄБРР 26 серпня заявив, що надасть оператору системи передачі НЕК "Укренерго" EUR97,3 млн на підтримку ліквідності в умовах військової агресії Росії, перепрофілювавши ці кошти з наданого в 2019 році кредиту в EUR1493 млн, зокрема, на модернізацію ключових елементів інфраструктури передачі електроенергії. Ще EUR50 млн було виділено раніше.