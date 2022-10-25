Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародну координаційну фінансову платформу відновлення України необхідно створити до кінця 2022 року.

"Ми вже маємо перші домовленості з ЄС, Міжнародним валютним фондом щодо платформи координації. Її необхідно створити до кінця цього року на базі формату "Рамштайн", - сказав Шмигаль на пресконференції в межах Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні (Німеччина).

Прем'єр також зазначив, що Німеччина має стати важливою складовою майбутньої координаційної платформи.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявив, що фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій.