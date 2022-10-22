Глава "Укрзалізниці" повідомляє про затримку 16 поїздів і лише один більше години

Чергові російські обстріли енергетичної інфраструктури в суботу призвели до затримок 16 поїздів, проте лише один з них збився з графіка більше ніж на годину, повідомив глава правління компанії Олександр Камишин.

"16 поїздів затримуються: 1 поїзд >60 хв., 3 поїзди 30-60 хв., 12 поїздів <30 хв.", – написав він у твіттері.

Заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниці" з комунікацій Олександр Шевченко уточнив, що через прильоти по енергетичній інфраструктурі є щонайменше три знеструмлених ділянки, активовані резервні протоколи на вокзалах і в депо, поїзди слідують під резервними тепловозами.

Він уточнив, що загалом в дорозі було 55 поїздів.

"Посадка і висадка – через підземні переходи, у разі запізнення – дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд. Як завжди, жодного скасованого рейсу, залізниця продовжує рух", - зазначив Шевченко.