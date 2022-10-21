Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.
Євросоюз розглядає ідею про виділення Україні по EUR1,5 млрд щомісяця, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Загалом за наступний рік ця цифра становила б EUR18 млрд", - сказала голова Єврокомісії на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю.
Вона зазначила, що такий крок дозволив би забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України.
"Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - додала фон дер Ляєн.