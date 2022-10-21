Економіка

17:33 21.10.2022

Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

1 хв читати
Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

Євросоюз розглядає ідею про виділення Україні по EUR1,5 млрд щомісяця, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Загалом за наступний рік ця цифра становила б EUR18 млрд", - сказала голова Єврокомісії на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю.

Вона зазначила, що такий крок дозволив би забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України.

"Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - додала фон дер Ляєн.

Теги: #єс #фіндопомога #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 21.10.2022
ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

19:40 21.10.2022
Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

18:04 21.10.2022
Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

17:05 21.10.2022
ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм з глобальних тем - Мішель

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм з глобальних тем - Мішель

20:37 20.10.2022
Зеленський закликав Євросоюз швидше виділити EUR6 млрд макрофіндопомоги

Зеленський закликав Євросоюз швидше виділити EUR6 млрд макрофіндопомоги

13:14 20.10.2022
ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

06:44 20.10.2022
Зеленський візьме участь у четвер у саміті Євросоюзу

Зеленський візьме участь у четвер у саміті Євросоюзу

20:25 19.10.2022
Орбану не подобається ідея про спільні закупівлі газу країнами ЄС

Орбану не подобається ідея про спільні закупівлі газу країнами ЄС

17:56 19.10.2022
Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною

Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною

14:03 19.10.2022
ЄС має докази використання РФ іранських дронів проти України - Массралі

ЄС має докази використання РФ іранських дронів проти України - Массралі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

З 10 по 20 жовтня обстрілами пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України - Шмигаль

Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

На Донеччині відновлено газопостачання

Енергоспівтовариство закликало допомогти Україні з обладнанням для відновлення енергоінфраструктури після завданої атаками РФ шкоди

ОСТАННЄ

Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

З 10 по 20 жовтня обстрілами пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України - Шмигаль

Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

Шмигаль: Давайте по всій країні продовжувати допомагати нашій енергосистемі – економно використовувати електроенергію

Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

У найближчі півроку можливі скорочення персоналу в кожній п'ятій українській компанії – опитування порталу grc.ua

Макросценарій уряду на 2023 р. базується на активних бойових діях протягом 6 міс. – перший віцепрем'єр

На Донеччині відновлено газопостачання

Енергоспівтовариство закликало допомогти Україні з обладнанням для відновлення енергоінфраструктури після завданої атаками РФ шкоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА