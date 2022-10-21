Економіка

15:26 21.10.2022

Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та поінформував її про ризики для України в енергетичній галузі через терористичні обстріли з боку РФ.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у п'ятницю, сторони обговорили можливості додаткового кредитування для потреб цієї галузі.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань унаслідок ракетних ударів і атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", – сказав Зеленський.

Зі свого боку Рено-Бассо висловила солідарність з Україною та наголосила, що ЄБРР робитиме все можливе для підтримки України.

Президент України подякував рішенням ЄБРР припинити співпрацю з РФ і Білоруссю, а також за рішення ЄБРР надати фінансову підтримку НЕК "Укренерго".

Зеленський звернув увагу на те, що разом з обговоренням повоєнного відновлення України важливо працювати над швидким відновленням (Fast Recovery Plan), що також потребує термінового залучення фінансових ресурсів. Насамперед це стосується енергетичної, інфраструктурної, освітньої сфери, а також відновлення житла українців.

Теги: #зеленский #енергетика #єбрр

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