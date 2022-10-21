Економіка

10:32 21.10.2022

"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"

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"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" відновила добудову ще одного прийнятого від "Укрбуду" житлового комплексу – ЖК Twin House (вул. Крайня, 1), повідомили її пресслужба.

Водночас уточнюється, що на об'єкті будівельники обладнують дах, здійснюють сантехнічні та електричні роботи, виконують облаштування плитки та оздоблення місць загального користування. У комплексі всю нерухомість продано.

Наразі "Київміськбуду" із 18 прийнятих об'єктів вдалося здати в експлуатацію 10 об'єктів: "Гармонія", "Сонячна Рів'єра", "Пектораль", "Новомостицький", "Харківський", "Шевченківський", "Фрідом", а також частково "Злагода", "Подол Град" та "Оберіг-2" (останній у 2022 році).

Станом на жовтень відновлено роботи ще на одному укрбудівському об'єкті - ЖК "Гвардійський".

Холдингову компанію "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на вересень 2022 року є Київська міська рада (80%).

Теги: #київміськбуд #нерухомість #укрбуд

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