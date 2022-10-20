Економіка

12:50 20.10.2022

Україна накопичила у ПСГ понад 14,2 млрд куб. м газу – Вітренко

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Україна накопичила у ПСГ понад 14,2 млрд куб. м газу – Вітренко

Запаси газу у підземних сховищах становлять 14,2 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Підземки (підземні сховища газу – ЕР) на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу", – сказав він під час профільної дискусії в Energy Club у четвер.

Вітренко також зазначив, що за звичайних умов і за поточних обсягів видобутку накопичених запасів вистачило б для проходження ОЗП, але, враховуючи проблеми в електроенергетиці, швидше за все, буде потрібно імпорт додаткових обсягів.

"Є зараз проблеми в електроенергетиці і варто очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, швидше за все, необхідно буде імпортувати", - пояснив голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, внаслідок російських атак, що активізувалися з 10 жовтня, пошкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури, що призводить до необхідності суттєвої економії електроенергії. Альтернативою вугільної генерації може бути газова.

Теги: #псг

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