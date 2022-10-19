Фонд енергоефективності профінансує ремонт 60-100 будинків у рамках пілотного проєкту програми "Віднови Дім" – директор Фонду

Пілотний проєкт програми "Віднови Дім" Фонду енергоефективності передбачає фінансування відновлення 60-100 багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російської воєнної агресії, повідомив директор Фонду Єгор Фаренюк.

"Пілотний проєкт програми включатиме Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську область, де вже проведено розмінування, та підготовлено звіти про обстеження пошкоджень. На першому етапі плануємо відновити близько 60-100 будинків. Кількість залежить від ступеня пошкоджень будинків. Основний етап розпочнеться наступного році, коли ми отримаємо більші обсяги фінансування", – розповів Фаренюк під час Recovery Forum Ukraine 2022 у Києві в середу.

За його словами, для першого етапу програми Європейський Союз виділив фінансування у розмірі EUR5 млн.

Відповідно до умов програми, її учасникам буде виділено грант на повну оплату будівельних робіт із відновлення пошкодженого унаслідок військових дій житла. Серед робіт, що підлягають грантовій оплаті, зокрема, заміна або ремонт віконних блоків, балконних, зовнішніх дверей, ремонт пошкоджень фасадів та покрівлі, ремонт котелень на дахах та інженерних мереж.

"Згідно з програмою передбачається 100% грант, саме грант, а не компенсація на вартість усіх матеріалів та робіт, але не більше 6 млн грн на один будинок, оскільки перша сума нашого фінансування обмежена. Грант виплачується двома частинами, перша – 70% авансу – видається безпосередньо після приєднання бенефіціара до грантового договору. Інші 30% виплачуються після завершення всіх будівельних робіт на основі складання акта відповідної форми", – пояснив Фаренюк.

Голова Фонду зазначив, що учасниками програми можуть бути об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які не мають власних коштів або субвенції від місцевої влади на відновлення пошкодженого житла.

За словами Фаренюка, для запуску програми все ще необхідне підписання низки підзаконних актів та укладання міжнародних договорів, затвердження грантової політики Координаційною радою, куди входять Німеччина, Європейський Союз та уряд України.

"Вчора вже зроблено перші кроки, потрібні для імплементації програми. Ухвалено перший пакет, залишився останній документ – постанова КМУ про фінансування заходів, а далі буде імплементація на рівні міжнародних донорів. Програму ми та наші партнери IFC вже розробили, і вона очікує, коли всі підзаконні акти та міжнародні договори будуть укладені, і після цього програма запускається. Думаю, знадобиться два-три тижні, може навіть менше", – повідомив він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 18 жовтня передбачив можливість використання коштів Фонду енергоефективності на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок воєнної агресії Росії.