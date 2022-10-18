Економіка

18:45 18.10.2022

Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

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Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

Кабінет Міністрів України передбачив можливість використання коштів Фонду енергоефективності на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії Росії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд затвердить постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи нашого Фонду енергоефективності", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, кошти фонду тепер можуть бути спрямовані також на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії Росії.

Теги: #кабмін #нерухомість #відновлення

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