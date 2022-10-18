Економіка

17:26 18.10.2022

"Київводоканал" попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години споживання через пошкодження інфраструктури

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"Київводоканал" попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години споживання через пошкодження інфраструктури

АТ "Київводоканал" прогнозує підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води у пікові години споживання, у зв'язку з чим не рекомендовано вживати водопровідну воду як питну.

"До уваги споживачів! У зв'язку з пошкодженням інфраструктури прогнозується підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання. Особливо це стосується Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів. У зв’язку з цим тимчасово не рекомендуємо вживати водопровідну воду як питну. Використовувати її бажано лише для санітарно-гігієнічних потреб", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

За прогнозами фахівців, уранці 19 жовтня ситуація має стабілізуватися, і всі показники якості води прийдуть у норму.

 

Теги: #київводоканал

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