"Київводоканал" попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години споживання через пошкодження інфраструктури

АТ "Київводоканал" прогнозує підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води у пікові години споживання, у зв'язку з чим не рекомендовано вживати водопровідну воду як питну.

"До уваги споживачів! У зв'язку з пошкодженням інфраструктури прогнозується підвищення каламутності та кольоровості водопровідної води в пікові години споживання. Особливо це стосується Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів. У зв’язку з цим тимчасово не рекомендуємо вживати водопровідну воду як питну. Використовувати її бажано лише для санітарно-гігієнічних потреб", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

За прогнозами фахівців, уранці 19 жовтня ситуація має стабілізуватися, і всі показники якості води прийдуть у норму.