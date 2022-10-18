"Епіцентр" розширює постачальників енергогенерувальних товарів, щоб уникнути дефіциту

Мережа "Епіцентр" розширює постачальників енергогенерувальних товарів, щоб уникнути їхнього дефіциту на тлі зростання попиту через обстріл російським агресором енергетичної інфраструктури України, повідомила пресслужба мережі.

"Наразі ми дійсно бачимо підвищений інтерес до товарів, які можуть служити автономним джерелом енергозабезпечення домівок в аварійних ситуаціях. З метою уникнення появи дефіциту товару на полицях розширюємо кількість як українських, так і європейських постачальників. Працюємо над оперативним постачанням товарів в Україну: збільшуємо об'єм замовлень у внутрішніх та зовнішніх виробників та плануємо нові постачання у найближчі 3-4 місяці", – процитовано у повідомленні директора напряму "Автогрупа та інструменти" мережі ТЦ "Епіцентр" Ольгу Ющенко.

За даними мережі, з 10 жовтня попит на генератори зріс у 5-7 разів, а загалом у жовтні їх купують у 15 разів частіше, ніж роком раніше. Найбільший попит мають бензинові генератори потужністю 2,5/3 кВт на 220В.

Одним із найпопулярніших товарів залишаються павербанки, основний попит на них формують області, де відбувалися відключення електроенергії, зазначають у мережі. "Епіцентр" переміщає такі товари з регіонів, де продаж не змінився, до торгових центрів з підвищеним попитом, а також має намір суттєво збільшити постачання павербанків.

"Ми вирішили розширити асортимент та збільшити поставки продукції. Нова партія павербанків надійде у продаж вже найближчими днями. Також очікуємо на великі партії поставок зарядних станцій. При цьому ціни не будуть підвищуватися і залишаться на попередньому рівні", - зазначив директор центрів техніки "ЦеТе" мережі "Епіцентр" Олександр Величко.

Минулого тижня також зріс попит на морозильні камери (+7%) та холодильники великого обсягу (+10%). Також українці приділяють більше уваги прально-сушильним машинам (+46%), які більш економні, ніж дві окремі одиниці техніки. Зріс попит і на вертикальні (+43%) та напівавтоматичні пральні машини (+20%), які не вимагають постійного тиску води та можуть продовжувати роботу у разі раптового відключення водопостачання.

"Епіцентр" також відзначає зростання продажу бутильованої води, таблеток для очищення води та туристичних гаджетів (ліхтарів, газових портативних обігрівачів та пальників, каністр тощо).

Як повідомлялося, мережа "Епіцентр" знизила споживання електроенергії на 30% за рахунок зниження яскравості освітлення у торгових залах та повного відключення LED-екранів на фасадах ТЦ.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на жовтень 2022 року мережа об'єднує 73 торгові об'єкти (ще дев'ять зруйнованих або непрацюючих) загальною площею близько 2 млн кв. м.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).