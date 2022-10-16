Економіка

15:35 16.10.2022

Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми

2 хв читати
Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у неділю закликав жителів Львівщини не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми в області.

"Фахівці "Львівобленерго", "Укренерго" та ДСНС зробили надможливе, щоб Львівщина отримувала електроенергію – в обхід чотирьох підстанцій, які через ракетні удари зруйновані. Нагадаю, у понеділок та вівторок ворог залишив без струму 1,5 млн жителів нашої області. Зважаючи на те, що заживили область за тимчасовою схемою, щоб електроенергія не зникала, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі не зашкалював", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він закликав жителів регіону не користуватися електроприладами з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. "Це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження", - пояснив голова ОВА.

Козицький наголосив, що обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю найкраще користуватися вночі, оскільки це дасть змогу зробити громадянам усе необхідне і не впливатиме на перевантаження системи.

"Пам'ятайте: кожен прилад, який ви свідомо вимкнете, - це величезна допомога нашим енергетикам, які 24/7 працюють над тим, щоб усі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не залишили в розетці, вже суттєва допомога", - зазначив він.

Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор.

"Якщо маєте нагальну потребу, вмикайте їх з 23:00 до 8:00. В інший час, будь ласка, утримайтеся", - наголосив Козицький.

"Так, нам треба трішки потерпіти. Маємо бути гнучкими та незламними на всіх фронтах. Поки ви читаєте цей допис, наші воїни, дипломати та країни-партнери роблять усе для того, щоб це закінчилося якнайшвидше. Щоб окупант, який ницо стріляє по цивільних об'єктах, більше ніколи не оговтався", - підсумував він.

 

Теги: #електроенергія #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 16.10.2022
Зниження споживання е/е 15 жовтня на 3,5% дало змогу обійтися без відключень у Києві та центральному регіоні – "Укренерго"

Зниження споживання е/е 15 жовтня на 3,5% дало змогу обійтися без відключень у Києві та центральному регіоні – "Укренерго"

21:01 15.10.2022
Ми зробимо все, щоб відновити постачання електроенергії – Зеленський

Ми зробимо все, щоб відновити постачання електроенергії – Зеленський

15:28 15.10.2022
Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

Жителів Київщини попередили про можливі аварійні відключення електроенергії

12:44 15.10.2022
Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

12:10 15.10.2022
В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

11:48 15.10.2022
Жителів Чернігівщини закликали ввечері максимально обмежити використання електроенергії

Жителів Чернігівщини закликали ввечері максимально обмежити використання електроенергії

06:50 15.10.2022
Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

18:14 14.10.2022
Кабмін схвалив концепцію "розумних мереж" із суттєвим зниженням втрат е/е та скороченням тривалості її відключень

Кабмін схвалив концепцію "розумних мереж" із суттєвим зниженням втрат е/е та скороченням тривалості її відключень

17:18 14.10.2022
"Укренерго" третій вечір поспіль може відмовитися від обмежень енергоспоживання, але заощаджувати ресурс у пікові години є обов'язковим для всіх

"Укренерго" третій вечір поспіль може відмовитися від обмежень енергоспоживання, але заощаджувати ресурс у пікові години є обов'язковим для всіх

18:55 13.10.2022
Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Главу Мінфіну України обрано головою ради керуючих СБ та МВФ на 2023 рік

"Укренерго" третій вечір поспіль може відмовитися від обмежень енергоспоживання, але заощаджувати ресурс у пікові години є обов'язковим для всіх

Наразі наша енергосистема працює стабільно - Шмигаль

Акціонери Альфа-Банку Україна готові докапіталізувати його на $1 млрд або безоплатно передати державі - лист Фрідмана голові НБУ

Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

ОСТАННЄ

Єврокомісія надасть конкретний план фінансування України найближчими тижнями – віцепрезидент

CEO YASNO закликав скоротити споживання е/е у Києві в суботу на 35-40%

Чистий продаж НБУ минулого тижня залишився на рівні приблизно $600 млн

Главу Мінфіну України обрано головою ради керуючих СБ та МВФ на 2023 рік

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

Для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств - Шмигаль

Наразі наша енергосистема працює стабільно - Шмигаль

ВАКС затвердив угоду про визнання винним директора приватного товариства, що привласнив 787 млн грн Нацбанку через Реал Банк

Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Danone позбавиться від контролю в бізнесі з виробництва молочних продуктів у РФ, спише до EUR1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА