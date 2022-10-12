Економіка

07:35 12.10.2022

"Укргазвидобування" та чеська MND підписали меморандум про співпрацю з розвідки ресурсів на заході України

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"Укргазвидобування" та чеська MND підписали меморандум про співпрацю з розвідки ресурсів на заході України

Меморандум про взаєморозуміння щодо потенційного співробітництва для розкриття потенціалу ще невивчених ділянок у Західній Україні підписали АТ "Укргазвидобування" та чеська компанія MND із багаторічним досвідом видобутку вуглеводнів у Чехії, яка також із 2014 року здійснює розвідку та видобуток на п'яти нафтогазових родовищах в Україні.

Згідно з релізом, розміщеним на сайті "Укргазвидобування" у вівторок увечері, підписаний 7 жовтня у празькому офісі MND меморандум передбачає, що компанії планують поєднати свої знання західного регіону України для розкриття потенціалу ще невивчених ділянок.

"Ми продовжуємо залучати міжнародних партнерів для збільшення запасів українського газу, не чекаючи завершення війни. Більше того, в умовах енергетичного шантажу Росії це питання набуло ще більшої актуальності. Впевнений, що наша співпраця з MND Group забезпечить розвиток нових можливостей для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв", – зазначив директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобуток" Олег Толмачов, слова якого наводяться у релізі.

За його словами, Карпатський регіон і раніше був у фокусі діяльності "Укргазвидобування", а зараз є одним із найбезпечніших, де компанія може запускати нові проєкти.

"Ми раді підтримати Україну в такий складний час і приєднатися до нових проєктів щодо розвитку видобутку вуглеводнів. Адже питання енергетичної безпеки Європи – те, від чого залежить наше майбутнє", – зазначила директор енергетичного дивізіону MND Group Яна Гамршмідова.

Вона додала, що український підрозділ MND вже має успішні видобувні проєкти в Карпатському регіоні, а багаторічний досвід фахівців "Укргазвидобування" буде цінним для спільного пошуку нових видобувних можливостей.

У релізі зазначається, що MND входить до групи KKCG, яку заснував чеський підприємець Карел Комарек. Компанія зосереджується на різних сферах в енергетичному секторі: від видобутку нафти та газу до виробництва енергії відновлюваних ресурсів, таких як геотермальна або вітрова енергія, з особливою увагою до екологічно чистих технологій. MND також забезпечує чеські домогосподарства газом та електроенергією. Крім Чехії, MND Group працює також в Україні, Німеччині та Італії.

"Укргазвидобування" є найбільшим підприємством із видобутку газу у Центральній та Східній Європі, забезпечуючи в Україні понад 70% видобутку природного газу вітчизняною компанією. Входить до групи "Нафтогаз".

Компанія забезпечує повний цикл виробництва вуглеводнів від пошуку та розвідки родовищ нафти та газу до розробки та видобутку, переробки вуглеводнів та реалізації продукції нафтопереробки.

 

 

Теги: #газ #меморандум #україна #розвідка

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