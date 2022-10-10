Глава Міненерго України обговорив з єврокомісаром з енергетики допомогу у відновленні енергооб'єктів

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон про масовані ракетні обстріли енергетичного сектору країни.

"Сучасна Росія – це терористична організація. Вдячний нашим європейським партнерам за солідарність і підтримку. Розраховуємо на допомогу у відновленні руйнувань об’єктів генерації і мереж", - наводить його слова пресслужба Міненерго.

Як повідомлялося, у понеділок уранці РФ завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що "основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості".

Зокрема, ударів завдавали по території ТЕС в Івано-Франківській та Київській областях, ТЕЦ у столиці та регіонах.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та Києві. За даними ДСНС на 14:00 понеділка, внаслідок обстрілів відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

НЕК "Укренерго" запровадила графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити користування потужними електроприладами увечері – з 17:00 до 22:00.