Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що першу частину у сумі EUR2 млрд другого траншу макрофінансової допомоги Європейської комісії Україні у розмірі EUR5 млрд буде виплачено вже найближчими днями.

Про це вона повідомила у п'ятницю у Празі на пресконференції, яка відбулася після закінчення неформального засідання Європейської ради.

"З початку війни ми надали EUR19 млрд, без урахування нашої військової допомоги. І це включає подальші EUR2 млрд макрофінансової допомоги, які буде виділено найближчими днями", - сказала фон дер Ляєн.

За словами президента Єврокомісії, питання подальшої підтримки України обговорювалося під час зустрічі лідерів. "Сьогодні ми обговорювали Україну, і як ми її підтримуватимемо так довго, скільки це знадобиться... Ми не лише дивимося на негайну допомогу у фінансовому аспекті, а й на середньострокову перспективу в плані реконструкції. Підтримувати Україну - це сенс спільної конференції, яку Комісія та президентство "Великої сімки" проведе наприкінці цього місяця у Берліні. Тому було дуже добре послухати лідерів щодо важливого питання реконструкції України. Що вже цілком зрозуміло, то це те, що ми повинні будемо знайти нові джерела фінансування, оскільки потрібні будуть величезні суми. І ми маємо встановити дуже структурний підхід, щоб гарантувати передбачуваність фінансування, прозорість щодо того, як це буде зроблено, звісно, стабільність фінансування Україні", - пояснила вона.

Президент Єврокомісії також нагадала про восьмий пакет санкцій для РФ, який було ухвалено напередодні неформальної зустрічі. "Було дуже обнадійливим те, що ми змогли досягти домовленостей щодо нового пакету санкцій, які кусаються, проти Росії. Ми просувалися швидко та сильно. Це демонструє Путіну, що ЄС має намір продовжувати робити так, що він платитиме за його агресивну війну. Паралельно ми продовжуємо стояти непорушно з Україною. Team Europe - це ЄС і держави-члени - найнадійніші разом із США партнери України", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня виконавчий заступник президента ЄК Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною про чергову макрофінансову допомогу у розмірі EUR5 млрд. "Першу частину - EUR2 млрд - ми виплатимо до середини жовтня", - сказав він на пресконференції у вівторок у Люксембурзі за підсумками засідання Ради ЄС з економіки та фінансів.

20 вересня Рада ЄС офіційно схвалила рішення про виділення Україні другої частини макрофінансової допомоги в EUR5 млрд із загального пакету на суму EUR9 млрд.