"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор" запросила у влади про забезпечення цукрових заводів країни природним газом вартістю не вищою за 30 тис. грн/1000 куб. м на період їхньої сезонної роботи з вересня до грудня.

Зволікання із забезпеченням підприємств енергоресурсом за пільговою ціною під час сезону цукроваріння неприпустиме, оскільки призведе до негативних наслідків у галузі та на внутрішньому ринку цукру, випливає зі звернення асоціації до Офісу президента, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінету міністрів та Міністерства аграрної політики та продовольства України .

Уточнюється, що "Укрцукор" звернувся до органів влади країни із проханням розглянути можливість включення цукрових заводів країни на період з вересня до грудня 2022 року до списку споживачів природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення продовольчої безпеки країни.

За даними асоціації, для забезпечення своєчасного збирання та переробки цукрових буряків у 2022 році для підприємств цукрової галузі прийнятна максимальна ціна природного газу має бути не вищою за 30 тис. грн/1000 куб. м. Зазначений тариф має включати ПДВ, надбавку постачальника за постачання газу (зокрема тарифи на зберігання, закачування та відбір газу), а також тариф на розподіл газу відповідного оператора.

"Цукрові заводи здійснюють переробку цукрових буряків лише у вересні-грудні, тому зволікання з вирішенням порушених питань неприпустиме, оскільки призведе до негативних наслідків у цукробуряковій галузі та на внутрішньому ринку цукру", - зазначає "Укрцукор" у зверненні до влади.

Як повідомлялося, Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) та об'єднання "Укрхлібпром" у вересні направили уряду та до Офісу президента схожий запит на забезпечення хлібопекарської галузі пільговим газом до кінця воєнного стану. Це викликано тим, що 30 вересня 2022 року закінчився термін дії постанови Кабміну №489, який забезпечує важливих для обороноздатності країни непобутових споживачів газом українського видобутку за ціною 32 тис. грн/тис. куб. м (із ПДВ).

Виробники хліба висловили стурбованість тим, що після закінчення терміну дії постанови їхня галузь вже восени зіткнеться з необхідністю закуповувати газ майже вдвічі дорожче - по 50-60 тис. грн/тис. куб. м, що суттєво позначиться на вартості кінцевого продукту та може спровокувати зростання соціальної напруги.

Глава ВАП Юрій Дудченко у вересні повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", що Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримало пропозицію пекарів щодо забезпечення пільговим газом та переадресувало його до Міністерства енергетики для подальшого узгодження та консультацій з урядом.

За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), потреба у природному газі для українського агросектора на період з вересня 2022 року до квітня 2023 року оцінюється у 860 млн куб. м.

Серед представників АПК найбільше газу на осінньо-зимовий сезон знадобиться для сушіння зернових культур під час навантаження на елеватори – 337 млн куб. м, для сушіння олійних культур – 24 млн куб. м, сої – 10 млн куб. м. Іншими великими споживачами газу є виробники цукру – 181 млн куб. м, тепличний бізнес – 180 млн куб. м, борошномельна, пекарна та олійноекстракційна галузі АПК – сумарно 64 млн куб. м, птахофабрики – 44 млн куб. м, молокозаводи – 20 млн куб. м.