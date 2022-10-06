Глава USAID Саманта Павер зустрілася з жінками-енергетиками "Київтеплоенерго"

Під час свого візиту до Києва глава USAID Саманта Павер, за фінансової підтримки якого підприємство замінило пошкоджені в березні цього року внаслідок ракетних ударів російських військ тепломережі в Києві, зустрілася з жінками-енергетиками КП "Київтеплоенерго", повідомило підприємство.

"Київтеплоенерго" за фінансової підтримки USAID Проєкт енергетичної безпеки замінив у Подільському районі столиці 2 км тепломереж, які обслуговують мешканців десяти житлових будинків і два навчальні заклади", – повідомило підприємства в четвер.

Там також зазначили, що крім цієї ділянки уряд США профінансував закупівлю матеріалів і обладнання на загальну суму $1,3 млн іще для п'яти ділянок у чотирьох районах Києва (Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському), де внаслідок ракетних ударів найбільше постраждала цивільна інфраструктури.

У "Київтеплоенерго" уточнили, що на трьох ділянках роботи з заміни мереж і ремонту інфраструктури, які здійснюється силами аварійно-відновлювальної служби підприємства, вже завершено, на ще трьох наближаються до завершення.

Зустріч і розмова Саманти Павер із працівницями "Київтеплоенерго" стосувалася їхньої роботи в найскладніший для Києва час – перші дні та місяці після повномасштабного вторгнення російських військ.

Підприємство уточнило, що в лютому-березні 2022 року на теплоджерелах тижнями залишалися 1,5 тисячі його працівників, з яких 300 – жінки.

"Вони не допустили зриву опалювального сезону та забезпечили теплопостачання мегаполіса, який протистояв ворожій навалі", - наголосили в "Київтеплоенерго".

Наприклад, старший майстер Елевтерія Нестерчук у ті дні організувала роботу 20 районних котелень та 150 працівників. Її колега Олена Коровник 25 лютого здолала понад 50 км із передмістя на своє робоче місце та залишалася там півтора місяця. Машиністка котлів Олена Животовська під безперервними обстрілами працювала на котельні у Пущі-Водиці та інших теплогенеруючих об'єктах.

"Сьогодні я зустріла жінок, які нарівні з чоловіками працювали й допомагали своїй країні. Путін недооцінив стійкість і героїзм українців. Ці якості надихають людей у всьому світі й нагадують про справжні цінності", – сказала Павер, слова якої наводяться у повідомленні.

За словами заступниці директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку й голови гендерного комітету "Київтеплоенерго" Юлії Орел, в умовах повномасштабної війни жінки відіграють важливу роль з точки зору забезпечення роботи критичної інфраструктури в енергетиці, яка традиційно вважається чоловічою справою.

"Гендерна рівність – частина корпоративної політики "Київтеплоенерго". Вже три роки на підприємстві працює гендерний комітет, який робив усе можливе для підтримки працівників, котрі залишилися на робочих місцях. Ми дуже вдячні нашим героїчним співробітницям за роботу і відданість спільній справі, а партнерам – за допомогу у скрутні часи", – зазначила вона.

Підприємство звернуло увагу, що Саманта Павер є однією зі ста найвпливовіших людей планети, дипломаткою, експослом США в ООН, професоркою Гарвардського університету та лавреаткою Пулітцерівської премії.