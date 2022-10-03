Сан-Хосе визнано найдорожчим містом у США, Нью-Йорк посів лише 5-е місце - дослідження

Відразу п'ять міст Каліфорнії увійшли до десятка найдорожчих для життя місць у Сполучених Штатах, а два з них - Сан-Хосе та Сан-Франциско - навіть обійшли у рейтингу Вашингтон і Нью-Йорк, випливає з дослідження компанії Doxo, заснованого на аналізі даних Бюро перепису населення США.

У дослідженні враховувалися обов'язкові щомісячні платежі – іпотека, оренда житла, комунальні платежі, платежі з автокредитів, оплата послуг зв'язку і страховки.

Домогосподарства в Сан-Хосі щомісяця витрачають на ці потреби $3,151 тис. - це на 66,8% вище, ніж середній показник у країні, що становить $1,889 тис. на місяць, або $22,668 тис. на рік.

Сан-Франциско посів у рейтингу друге місце, Вашингтон – третє із показником $2,767 тис., Нью-Йорк – п'яте ($2,674 тис.), пропустивши на четвертий рядок ще один каліфорнійський мегаполіс – Лос-Анджелес. До десятка найдорожчих американських міст також увійшли Сан-Дієго, Бостон, Сіетл, Ріверсайд та Денвер.

Тим часом найдоступнішим містом із 50 найбільших у США виявився Баффало - обов'язкові щомісячні платежі мешканців цього міста, розташованого неподалік Ніагарського водоспаду, склали в середньому $1,603 тис., що на 15,1% нижче за середній показник у країні.

Друге місце посів Піттсбург ($1,689 тис.), третє – Клівленд ($1,709 тис.).

Як показують дані дослідження, найбільш доступні для життя міста розташовані на півдні та Середньому Заході США.