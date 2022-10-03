Економіка

17:01 03.10.2022

ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

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ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

ЄС та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання мікрофінансової допомоги на EUR5 млрд, першу її частину буде виплачено в середині жовтня, повідомив виконавчий заступник глави Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною з того часу, як Росія розпочала свою жорстоку війну. Цього разу: ЄС надасть EUR5 млрд для невідкладних потреб у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні. Ми надамо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини послідують пізніше цього року", - написав Домбровскіс у твіттері у понеділок.

 

Теги: #єс #фіндопомога #домбровскіс

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