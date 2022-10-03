Економіка

10:11 03.10.2022

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

1 хв читати
НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

Національний банк України (НБУ) 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків, повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна".

"НБУ у понеділок, 3 жовтня, вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та EUR100 млн. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення", – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що попередні заходи банку вже мали позитивний ефект, зокрема кількість банків-учасників відповідних операцій скоротилася, а залишки готівкової інвалюти за системою зросли.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам $100 млн готівки на безготівкові, 12 вересня - $100 млн та EUR72 млн, 19 та 27 вересня - по $100 та по EUR20 млн.

Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку будуть проводитись, поки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуться у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

НБУ зазначив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

Теги: #валюта #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 01.10.2022
НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

11:06 30.09.2022
НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

10:22 30.09.2022
Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

10:00 30.09.2022
Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

18:40 22.09.2022
НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

13:24 19.09.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

21:29 16.09.2022
Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

19:57 15.09.2022
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

19:21 12.09.2022
Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн

Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн

14:15 08.09.2022
Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк додатково виділив Україні $530 млн

МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

МЗС активізує роботу за системою NAZOVNI для підтримки вітчизняного бізнесу - Кулеба

НБУ заборонив P2P перекази з гривневих на закордонні картки

Україна на кінець вересня накопичила в ПСГ 13,9 млрд куб. м газу - голова Нафтогазу

ОСТАННЄ

Вінниччина поточного сезону переробить 2 млн тонн цукрових буряків

В енергокомітеті Ради не прогнозують суттєвого підвищення ціни на пальне із поверненням акцизів

Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

"Нафтогаз" має намір вивести із системи ПСГ своє найменше сховище

Мінфін України повідомив про перші вантажі у рамках "митного безвізу" з ЄС

У Житомирі та Львові у стислі терміни збудують нові ТЕЦ на альтернативному біопаливі

"Нафтогаз" має намір збільшити капвкладення в розвідку і видобуток газу орієнтовно на 15% у 2023 р. - Вітренко

Світовий банк додатково виділив Україні $530 млн

Велика Британія розширила санкції проти Росії, заборонила експорт 700 найменувань товарів

"Нафтогаз" і влада Львова до лютого 2023 року планують запустити ТЕЦ на трісці на 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА